Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
сегодня, 14:45
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Водители трамваем едут от улицы Волгоградской до доменной печи №6 в кромешной тьме. В мэрии сообщили, что решение проблемы обсудят на темном участке.
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно! Дело в том, что, несмотря на наличие опор и установленных на них светильников, света на данном участке нет уже много лет и, похоже, не предвидится… Свет слабых и неверно настроенных фар не помогает, что демонстрируется приведёнными видео. Плюс ко всему лампочки в фарах имеют свойство перегорать, заставляя водителей доверяться своему внутреннему чутью и удаче. Когда произойдёт несчастный случай вопрос времени», — говорится в посте с видео.
Как выяснил GOROD48, речь идет об участке маршрута от улицы Волгоградской до доменной печи №6.
«В настоящее время сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства и городского предприятия «Липецкгорсвет» прорабатывают варианты решения проблемы. На следующей неделе пройдет выездное мероприятие для принятия решения», — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
