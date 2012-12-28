Все новости
Общество
707
сегодня, 14:45
9

«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»

Водители трамваем едут от улицы Волгоградской до доменной печи №6 в кромешной тьме. В мэрии сообщили, что решение проблемы обсудят на темном участке.

В сообществе «Липецкий трамвай» опубликованы видео из трамваев маршрута №15: по участку от ЛТЗ до доменной печи №6 вагоны двигаются в кромешной тьме. Слабые фары трамваев ее не разгоняют.

«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно! Дело в том, что, несмотря на наличие опор и установленных на них светильников, света на данном участке нет уже много лет и, похоже, не предвидится… Свет слабых и неверно настроенных фар не помогает, что демонстрируется приведёнными видео. Плюс ко всему лампочки в фарах имеют свойство перегорать, заставляя водителей доверяться своему внутреннему чутью и удаче. Когда произойдёт несчастный случай вопрос времени», — говорится в посте с видео.

Как выяснил GOROD48, речь идет об участке маршрута от улицы Волгоградской до доменной печи №6.

«В настоящее время сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства и городского предприятия «Липецкгорсвет» прорабатывают варианты решения проблемы. На следующей неделе пройдет выездное мероприятие для принятия решения», — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
трамваи
освещение
5
2
2
0
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Это старый или новый?
10 минут назад
Странно, что так слабо светит и транспорта, который питается от электричества
Ответить
Александр
20 минут назад
Эта проблема возникла не сегодня, что же все возбудились только сейчас? А фары должны настраивать слесаря депо, если они не умеют это их проблема.
Ответить
Фунтик
33 минуты назад
Туда даже таксисты не едут
Ответить
Дед
49 минут назад
А когда сТракторного пустят автобус на Ж К Европейский или долеко как Европы
Ответить
Зачем ему свет
54 минуты назад
Он по рельсам едет
Ответить
Юрий
57 минут назад
Поставьте на трамвай фары по мощнее
Ответить
Гоголь Н.В.
22 минуты назад
санкции дают о себе знать
Ответить
Электрик
46 минут назад
Денег нет на фары, всё ушло на новые трамваи, которые стоят и гниют.
Ответить
Денег нет,
28 минут назад
Денег нет на фары, всё ушло на новые трамваи, которые стоят и гниют. но вы держитесь!
Ответить
