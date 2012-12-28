Жара задержится в Липецкой области

На улице по-прежнему выше +30. Местами пройдут кратковременные дожди.





В ближайшие двое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления, сохранится аномально жаркая погода. В отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. 23 мая днем при прохождении через регион холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температурный фон понизится.Среднесуточные температуры составят: 21 и 22 мая — 23-24 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 23 мая – 20 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, ночью 5-10 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем — от +28 до +33.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью— от +13 до +15 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.День 21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 1 градус мороза.