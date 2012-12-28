Помощь родственнику может обернуться восемью годами колонии

В суд направлено уголовное дело 35-летнего липчанина, обвиняемого в даче взятки полицейскому в значительном размере.По версии следствия, у липчанина есть родственник — гражданин страны ближнего зарубежья, которого могли привлечь к административной и уголовной ответственности за нарушение въезда и пребывания в России и поддельный документ. Мужчина решил помочь, и предложил полицейскому взятку сначала в 50 тысяч рублей, а потом увеличил эту сумму втрое — до 150 тысяч. Но полицейский сообщил обо всём в УФСБ, и факт дачи взятки был зафиксирован.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, теперь вступившемуся за родственника мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до тридцатикратной суммы взятки — то есть до 4,5 миллиона рублей.