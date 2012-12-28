Все новости
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
Общество
330
27 минут назад

Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков

Уже несколько месяцев они ходят домой с риском для жизни.

Жильцы трех подъездов дома № 13б по проспекту Мира вынуждены балансировать над раскопкой.





«РИР-энерго» устранила в октябре утечку, потом искала еще одну и теперь раскопка вдоль трех подъездов. В яме горячая вода и ничего никто не делает. Жильцы дома боятся, что так и останется, а потом завалит снегом и кто-нибудь в эту яму упадет», — рассказал GOROD48 один из жителей дома.

Фонарей у здания нет, поэтому такой сценарий особенно вечером, не исключен.

«На этом участке мы устранили порыв на одной трубе и полностью восстановили подачу тепла и горячей воды всем потребителям. Сейчас ведём работы по подготовке второй трубы к замене это нужно, чтобы не допустить повторных аварий зимой. В раскопе сейчас не утечка, а дождевая вода. Работы на второй линии планируем выполнить в первые недели декабря. После завершения раскопку закроем», — сообщили в пресс-службе Липецкого филиала компании «РИР-Энерго».

Из раскопки идет пар. Энергетики уверяют, что он от дождевой воды, которая нагревается при соприкосновении с раскрытыми трубами.
