Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков

Уже несколько месяцев они ходят домой с риском для жизни.

Жильцы трех подъездов дома № 13б по проспекту Мира вынуждены балансировать над раскопкой.«РИР-энерго» устранила в октябре утечку, потом искала еще одну и теперь раскопка вдоль трех подъездов. В яме горячая вода и ничего никто не делает. Жильцы дома боятся, что так и останется, а потом завалит снегом и кто-нибудь в эту яму упадет», — рассказал GOROD48 один из жителей дома.Фонарей у здания нет, поэтому такой сценарий особенно вечером, не исключен.«На этом участке мы устранили порыв на одной трубе и полностью восстановили подачу тепла и горячей воды всем потребителям. Сейчас ведём работы по подготовке второй трубы к замене это нужно, чтобы не допустить повторных аварий зимой. В раскопе сейчас не утечка, а дождевая вода. Работы на второй линии планируем выполнить в первые недели декабря. После завершения раскопку закроем», — сообщили в пресс-службе Липецкого филиала компании «РИР-Энерго».Из раскопки идет пар. Энергетики уверяют, что он от дождевой воды, которая нагревается при соприкосновении с раскрытыми трубами.