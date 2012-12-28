Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
Читать все
Отсутствие дорожного знака не стало поводом отмены судебного решения по ДТП
Общество
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года
Общество
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
Читать все
Общество
223
23 минуты назад
4

«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»

В 19 домах будут 2 290 квартир.

Мэрия Липецка сообщила начале строительства компанией «Author Development» жилого комплекс «Ботаника» в районе улиц Железнякова и Ботанической на Опытной. Департамент градостроительства и архитектуры уже выдал застройщику разрешение на строительство.

В мэрии с восторгом сообщают, что это будет один из самых больших проектов в Липецке. «Ботаника» объединит 19 многоквартирных домов переменной этажности. Особое внимание уделено формированию комфортной городской среды. «Ботаника» станет частью масштабного развития территории, а концепция «10-минутного города» позволит разместить все необходимые объекты рядом с жильем».

9cdbf6b2-4cff-4a50-b525-24dcd7f1c55a.jpg

Предполагается, что дворы комплекса будут свободны от автомобилей — парковка предусмотрена по периметру квартала. В ЖК предусмотрены пешеходный бульвар и велодорожки, территорию комплекса озеленят и обустроят на ней зоны отдыха. Детские и спортивные площадки оснастят современным оборудованием.

GOROD48 не нашел на сайте застройщика никаких иных деталей будущего ЖК кроме того, что в нем будут 2290 квартир общей площадью 151 000 кв метров. По данным открытых источников, «Author Development» является федеральным застройщиком и девелопером, специализирующийся на создании современных жилых проектов и комфортной городской среды. Компания основана в 2010 году. Она построила ряд объектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ялте.

На странице мэрии в ВК под этой новостью уже началась полемика. Главный посыл — отсутствие транспортной инфраструктуры на Опытной и необходимость нового моста, который соединит этот район с остальным Липецком. Ведь после застройки Опытной жилыми комплексами в районе поселятся 40 тысяч человек, как в двух «Елецких», а нормальных выездов в город всего два: с улиц Опытной и Музыки. И обе выходят на и без того погруженное Лебедянское шоссе.

GOROD48 уже рассказывал, что челябинская компания «Азимут» по заказу регионального министерства строительства разработала предпроектную документация по планировке моста с Опытной под названием: «Путепровод через железнодорожные пути в створе проезда Боевой в городе Липецке». По проекту, длина с четырьмя полосами и тротуарами моста составит 380 метров. Мост предложено разместить над железной дорогой. В октябре администрация Липецка провела общественные слушания проектов межевания и планирования этого линейного объекта, который затронет интересы жителей частного сектора: улиц Опытной, Гусева, Железнякова, Селекционной, Лебедянской, Трубной, Совхозной.

adl8mt6rtx4leylr12rvkrljh5kfdzih.png

Что дальше? По расчетам мэрии, на разработку проектно-сметной документации моста с улицы Совхозной на улицу Гагарина требуется 35 млн рублей. По данным GOROD48, эту сумму на проект моста выделили застройщики района Опытной и подрядчик уже начал работу.
Опытная
мост
0
0
0
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
!
1 минуту назад
Мост - это, конечно же, не Петропарк или лысый остров. Подождет. А общественный транспорт там предусмотрен? Или как со Звездным и Взлетным будет?
Ответить
Мне нравится
15 минут назад
Осталось людей нарожать, кто там жить будет, или завезти из Азии.
Ответить
Сергей
17 минут назад
Поставят 19 многоэтажных домов на старые коммуникации?
Ответить
Фунтик
17 минут назад
Откуда у людей деньги на эти квартиры?
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить