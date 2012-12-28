«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»

В 19 домах будут 2 290 квартир.

Мэрия Липецка сообщила начале строительства компанией «Author Development» жилого комплекс «Ботаника» в районе улиц Железнякова и Ботанической на Опытной. Департамент градостроительства и архитектуры уже выдал застройщику разрешение на строительство.В мэрии с восторгом сообщают, что это будет один из самых больших проектов в Липецке. «Ботаника» объединит 19 многоквартирных домов переменной этажности. Особое внимание уделено формированию комфортной городской среды. «Ботаника» станет частью масштабного развития территории, а концепция «10-минутного города» позволит разместить все необходимые объекты рядом с жильем».Предполагается, что дворы комплекса будут свободны от автомобилей — парковка предусмотрена по периметру квартала. В ЖК предусмотрены пешеходный бульвар и велодорожки, территорию комплекса озеленят и обустроят на ней зоны отдыха. Детские и спортивные площадки оснастят современным оборудованием.GOROD48 не нашел на сайте застройщика никаких иных деталей будущего ЖК кроме того, что в нем будут 2290 квартир общей площадью 151 000 кв метров. По данным открытых источников, «Author Development» является федеральным застройщиком и девелопером, специализирующийся на создании современных жилых проектов и комфортной городской среды. Компания основана в 2010 году. Она построила ряд объектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ялте.На странице мэрии в ВК под этой новостью уже началась полемика. Главный посыл — отсутствие транспортной инфраструктуры на Опытной и необходимость нового моста, который соединит этот район с остальным Липецком. Ведь после застройки Опытной жилыми комплексами в районе поселятся 40 тысяч человек, как в двух «Елецких», а нормальных выездов в город всего два: с улиц Опытной и Музыки. И обе выходят на и без того погруженное Лебедянское шоссе.GOROD48 уже рассказывал, что челябинская компания «Азимут» по заказу регионального министерства строительства разработала предпроектную документация по планировке моста с Опытной под названием: «Путепровод через железнодорожные пути в створе проезда Боевой в городе Липецке». По проекту, длина с четырьмя полосами и тротуарами моста составит 380 метров. Мост предложено разместить над железной дорогой. В октябре администрация Липецка провела общественные слушания проектов межевания и планирования этого линейного объекта, который затронет интересы жителей частного сектора: улиц Опытной, Гусева, Железнякова, Селекционной, Лебедянской, Трубной, Совхозной.Что дальше? По расчетам мэрии, на разработку проектно-сметной документации моста с улицы Совхозной на улицу Гагарина требуется 35 млн рублей. По данным GOROD48, эту сумму на проект моста выделили застройщики района Опытной и подрядчик уже начал работу.