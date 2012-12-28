Происшествия
42 минуты назад
Женщина-водитель пострадала в столкновении четырех автомобилей

За сутки на дорогах Липецкой области зарегистрированы 25 аварий, в двух из них есть пострадавшие.

Днем 18 мая в Ельце на площади Победы столкнулись автомобили «Рено», «Ниссан» и «Лада Гранта», который от удара отбросило на стоящий «Пежо». В аварии получила травмы с 29-летняя женщина — водитель «Гранты». Ее госпитализировали.

В Липецке около трех часов дня на улице Космонавтов 37-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу. 

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 23 аварии, они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6002 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности — 761. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5 723 случая выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. 

Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 59 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.

Фото УГИБДД по Липецкой области

Комментарии (1)

34 минуты назад
За какой период выявлено 6002 нарушения пдд? Кто так информацию подаёт?
