Женщина-водитель пострадала в столкновении четырех автомобилей
За сутки на дорогах Липецкой области зарегистрированы 25 аварий, в двух из них есть пострадавшие.
В Липецке около трех часов дня на улице Космонавтов 37-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 23 аварии, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6002 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности — 761.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5 723 случая выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 59 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.
