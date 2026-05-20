Происшествия
392
сегодня, 17:11
8

«Космическая» детская площадка у «Звездного» из-за вандалов стала скромнее

С площадки убрали коров, ракету и качели.

Необычная детская площадка, расположенная неподалеку от Дворца спорта «Звездный», превратилась в заурядную, хотя и сохранившую, «космическую» тему.

«В чем причина такого ужасного состояния детской площадки у Звездного? Вывезли все малые формы, качели поснимали, горку демонтировали. Приведите площадку в порядок!», — спросила у GOROD48 жительница Липецка.

Действительно, еще в прошлом году несколько элементов площадки, из-за которой горожане ее и полюбили — скульптуры коров, качели, горка-ракета, космический корабль, исчезли. И ожидания, что площадку восстановят в прежнем виде, не оправдались. Случилось это тоже «благодаря» липчанам. Не оценившим красоту и благоустройство.

Как рассказали GOROD48 в администрации города, площадка стала гораздо скромнее из-за вандалов.

«Большая часть её оборудования повреждена в результате неправильной эксплуатации и вандализма со стороны жителей. На площадке безопасно использовать только три «Планеты-туннеля» и два мини-скалодрома. Остальные элементы демонтированы, так как их техническое состояние не отвечало требованиям безопасности и могло угрожать жизни и здоровью детей. Установить новые качели невозможно, поскольку крепления сломаны из-за неоднократных актов вандализма посетителей площадки, и их дальнейшее использование небезопасно», — сообщили в мэрии.
детская площадка
Комментарии (8)

Ольга
16 минут назад
Ну камеры поставьте! Сломают-заплатят родители юных вандалов, дитачек, которые считают, что им все можно. Площадка стала вообще ни о чем. Где детям этого района поиграть, полазить? Вот и бегают полуголые у фонтана целыми днями.
житель
29 минут назад
петровский проезд дорогу в асфальт укатали а тротуар из плитки благополучно разобранный при монтаже бордюра кто будет восстанавливать. тротуар вдвое сужен, сбоку канава опасная такто теперь. на пешеходов пофиг. уж лучше б вообще его разобрали и асфальтом укатали так же. всё равно плитка еле живая.
Так
36 минут назад
Давайте уберем из города остановки, площадки, скамейки. Что это все значит???
Липчанка
45 минут назад
А как же камеры? Видеонаблюдение? Их все больше и больше...А больше ли толку?
Ваш тренер
45 минут назад
Из чугуна надо сделать, липчанины они же металлурги, им так привычнее.
Задолбали
49 минут назад
Вот прям точно . Деньги потратили , сделали из соплей и палок , а теперь все ломается. У Драмтеатра у лавочек "бетонное" основание крошится, гранитная плитка с чаш фонтанов отваливается, а тротуарная плитка "амурскими волнами " пошла.
1
55 минут назад
вы бы еще их из картонок делали, старые советские качели до сих пор по дворам встречаются, на совесть были сделаны, вандалы им
Кузя
сегодня, 17:31
Да прям " вандализм! Отслужили своё, на соплях всё сделано было. А менять не на что.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
