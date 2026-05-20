«Космическая» детская площадка у «Звездного» из-за вандалов стала скромнее

С площадки убрали коров, ракету и качели.

Необычная детская площадка, расположенная неподалеку от Дворца спорта «Звездный», превратилась в заурядную, хотя и сохранившую, «космическую» тему.«В чем причина такого ужасного состояния детской площадки у Звездного? Вывезли все малые формы, качели поснимали, горку демонтировали. Приведите площадку в порядок!», — спросила у GOROD48 жительница Липецка.Действительно, еще в прошлом году несколько элементов площадки, из-за которой горожане ее и полюбили — скульптуры коров, качели, горка-ракета, космический корабль, исчезли. И ожидания, что площадку восстановят в прежнем виде, не оправдались. Случилось это тоже «благодаря» липчанам. Не оценившим красоту и благоустройство.Как рассказали GOROD48 в администрации города, площадка стала гораздо скромнее из-за вандалов.«Большая часть её оборудования повреждена в результате неправильной эксплуатации и вандализма со стороны жителей. На площадке безопасно использовать только три «Планеты-туннеля» и два мини-скалодрома. Остальные элементы демонтированы, так как их техническое состояние не отвечало требованиям безопасности и могло угрожать жизни и здоровью детей. Установить новые качели невозможно, поскольку крепления сломаны из-за неоднократных актов вандализма посетителей площадки, и их дальнейшее использование небезопасно», — сообщили в мэрии.