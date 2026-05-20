Общество
221
26 минут назад
1

Улицу Московскую у Юго-Западной котельной пообещали вернуть водителям к концу мая

Но случится ли это точно, непонятно.

Вчера на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета ее председатель Екатерина Пинаева спросила у директора липецкого филиала «РИР Энгерго» Алексея Бунеева, когда энергетики вернут водителям перерезанную раскопкой дорогу на улице Московской возле Юго-Западной котельной?

— Насколько я помню, осенью прошлого года вы обещали поменять трубы на Московской и восстановить дорогу уже в октябре. Но сейчас май 2026-го. Жители Сырского Рудника и те, кто там работают, жалуются на ежедневные заторы в часы пик, ведь все вынуждены ездить по улице Минской. Когда липчане смогут пользоваться второй дорогой на Рудник?

дорога со стороны улицы Минской

Не вдаваясь в подробности, Алексей Бунеев сказал, что постоянно торопит подрядчика «РИР Энерго» завершить замену теплосети на Московской и восстановить дорогу. «Нам пообещали сделать это к концу мая».

Перекладка сетей большого, метрового, диаметра у Юго-Западной котельной, это, конечно, та еще история. Изначально подрядчиком «РИР Энерго» была компания «Экотерм» (на этой ее учредителя и директора отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве). Компания взялась за перекладку 500 метров трубы 23 сентября, а завершить ее с восстановлением благоустройства должна была 10 октября. Однако «Экотерм» сразу же выбился из графика, а через некоторое время и вовсе, как говорится, слился. В итоге вечером 20 октября, как писал GOROD48, в раскопку на Московской с пятиметровой высоты упала патрульная «Лада Гранта» Росгвардии.

Заказчик расторг контракт с «Экотермом» и начал поиск нового подрядчика уже по ходу частично выполненных работ по перекладке теплоцентрали. На помощь «РИР Энерго» пришел давний контрагент, ООО «Теплосфера». К концу года он закончил монтаж трубопровода. Асфальт на этом участке дороги энергетики успели уложить 31 декабря!

самые нетерпеливые накатали дорогу в грязи в объезд разрытой дороги

Весной этого года «Теплосфера» продолжила работы по укладке новых сетей на Московской у Юго-Западной котельной. Успеет ли подрядчик за оставшиеся 10 дней завершить все, в том числе восстановить дорогу, непонятно — работы в двух раскопах еще много.

ремонт сетей
ремонт дорог
Комментарии (1)

ууу
11 минут назад
Да-да-да, верим, ага....разговаривала с человеком, который непосредственно контролирует работу этого подрядчика и при самом хорошем раскладе это конец июля, если подрядчик ничего не сорвет и дожди не будут идти без остановки.
