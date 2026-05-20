Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
Улицу Московскую у Юго-Западной котельной пообещали вернуть водителям к концу мая
Но случится ли это точно, непонятно.
— Насколько я помню, осенью прошлого года вы обещали поменять трубы на Московской и восстановить дорогу уже в октябре. Но сейчас май 2026-го. Жители Сырского Рудника и те, кто там работают, жалуются на ежедневные заторы в часы пик, ведь все вынуждены ездить по улице Минской. Когда липчане смогут пользоваться второй дорогой на Рудник?
дорога со стороны улицы Минской
Не вдаваясь в подробности, Алексей Бунеев сказал, что постоянно торопит подрядчика «РИР Энерго» завершить замену теплосети на Московской и восстановить дорогу. «Нам пообещали сделать это к концу мая».
Перекладка сетей большого, метрового, диаметра у Юго-Западной котельной, это, конечно, та еще история. Изначально подрядчиком «РИР Энерго» была компания «Экотерм» (на этой ее учредителя и директора отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве). Компания взялась за перекладку 500 метров трубы 23 сентября, а завершить ее с восстановлением благоустройства должна была 10 октября. Однако «Экотерм» сразу же выбился из графика, а через некоторое время и вовсе, как говорится, слился. В итоге вечером 20 октября, как писал GOROD48, в раскопку на Московской с пятиметровой высоты упала патрульная «Лада Гранта» Росгвардии.
Заказчик расторг контракт с «Экотермом» и начал поиск нового подрядчика уже по ходу частично выполненных работ по перекладке теплоцентрали. На помощь «РИР Энерго» пришел давний контрагент, ООО «Теплосфера». К концу года он закончил монтаж трубопровода. Асфальт на этом участке дороги энергетики успели уложить 31 декабря!
самые нетерпеливые накатали дорогу в грязи в объезд разрытой дороги
Весной этого года «Теплосфера» продолжила работы по укладке новых сетей на Московской у Юго-Западной котельной. Успеет ли подрядчик за оставшиеся 10 дней завершить все, в том числе восстановить дорогу, непонятно — работы в двух раскопах еще много.
