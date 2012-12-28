Как сделать шедевры из индейки, судака, моркови и творога

Сегодня в Липецком колледже индустрии сервиса прошел конкурс профмастерства среди поваров и кондитеров. За звание лучшего боролись восемь поваров и семь кондитеров липецких кафе и ресторанов, а также четверо студентов колледжа индустрии сервиса.Повара должны были приготовить два блюда в ресторанной подаче: суп с судаком и горячее с бедром индейки. Кондитеры — десерт с использованием творога и моркови. Студентам надо было испечь пирожное с шоколадом, рассказал GOROD48 президент «Объединения рестораторов и кулинаров Черноземья» Дмитрий ВыродовАроматы из кухни раздавались такие, что у зрителей повысилось слюноотделение. Одни повара заметно волновались — даже руки с ножом тряслись, другие были спокойны, и, кажется, никуда не спешили, хотя на работу конкурсантам отвели 70 минут. Можно было взять один из классических, известных рецептов, а можно было придумать что-то свое. Дмитрий Саткеев конкурные блюда сочинил сам. Суп из судака на основе игристого вина и овощей, а также мусс из индейки с крапивой, шпинатом и пряженым картофелем.— Раскрыть вкус блюда — тут навык нужен, а еще хороший наставник. Придумали, включили мозг и начали отрабатывать, — рассказал участник конкурса, повар с 20-летним стажем Дмитрий Саткеев.Члены жюри, в которое входил шеф-гастроботаник, отмеченный звездой «Мешлен» Андрей Колодяжный оценивали по стобальной системе не только вкус еды, но и чистоту приготовления, текстуру продуктов, сочетаемость цвета ингредиентов на тарелке, а также простоту сделанного — в блюде не должно было быть слишком много составляющих.Лучшим поваром сегодня признали Бекзода Нурмухамедова, второе место у Дарьи Лагутенко, третье — у Дмитрия Саткеева. Лучшим поваром-кондитером стал Роман Захаров, второе место у Александра Ушакова, третье заняла Марина Федотова. Среди студентов лучшей стала Мария Мальнева, второе место занял Данил Кабарженков.Победитель конкурса, получит 25 тысяч рублей и подарки от спонсоров, занявший второе место — 15 тысяч, третье — 10 тысяч.