Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Хавейл» въехал в грузовик: погибли мужчина и женщина
Происшествия
В четырех микрорайонах и на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
Под Липецком поднялся столб дыма от горящих покрышек
Происшествия
Возле детской площадки в Липецке заметили гадюку
Общество
Улицу Хренникова выведут на Елецкое шоссе в районе гипермаркета «Лемана Про»
Общество
Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на частный сектор, председатель облсуда хочет в отставку и хлевенский Хатико
Общество
«Шкода» опрокинулась после столкновения с «ВАЗом»: пострадали оба водителя
Происшествия
Два человека погибли на трассе «Дон» в Становлянском округе
Происшествия
Ссора из-за парковки на тротуаре закончилась убийством
Происшествия
Читать все
Улицу Хренникова выведут на Елецкое шоссе в районе гипермаркета «Лемана Про»
Общество
Всем Соколом выбирали, дважды проторговали…
Происшествия
Возле детской площадки в Липецке заметили гадюку
Общество
Студёновскую затапливает
Общество
Улицу Московскую у Юго-Западной котельной пообещали вернуть водителям к концу мая
Общество
Помощь родственнику может обернуться восемью годами колонии
Происшествия
НЛМК открыл «Творческий цех» для детей сотрудников
НЛМК Live
У управляющей компании «Гостиная» затопило ещё один дом
Общество
Как сделать шедевры из индейки, судака, моркови и творога
Общество
Жара задержится в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
Общество
222
46 минут назад
1

Как сделать шедевры из индейки, судака, моркови и творога

Восемь поваров и семь кондитеров соревновались в Липецке за звание лучшего.

Сегодня в Липецком колледже индустрии сервиса прошел конкурс профмастерства среди поваров и кондитеров. За звание лучшего боролись восемь поваров и семь кондитеров липецких кафе и ресторанов, а также четверо студентов колледжа индустрии сервиса.

Повара должны были приготовить два блюда в ресторанной подаче: суп с судаком и горячее с бедром индейки. Кондитеры — десерт с использованием творога и моркови. Студентам надо было испечь пирожное с шоколадом, рассказал GOROD48 президент «Объединения рестораторов и кулинаров Черноземья» Дмитрий Выродов

Ароматы из кухни раздавались такие, что у зрителей повысилось слюноотделение. Одни повара заметно волновались — даже руки с ножом тряслись, другие были спокойны, и, кажется, никуда не спешили, хотя на работу конкурсантам отвели 70 минут. Можно было взять один из классических, известных рецептов, а можно было придумать что-то свое. Дмитрий Саткеев конкурные блюда сочинил сам. Суп из судака на основе игристого вина и овощей, а также мусс из индейки с крапивой, шпинатом и пряженым картофелем.

— Раскрыть вкус блюда — тут навык нужен, а еще хороший наставник. Придумали, включили мозг и начали отрабатывать, — рассказал участник конкурса, повар с 20-летним стажем Дмитрий Саткеев.

Члены жюри, в которое входил шеф-гастроботаник, отмеченный звездой «Мешлен» Андрей Колодяжный оценивали по стобальной системе не только вкус еды, но и чистоту приготовления, текстуру продуктов, сочетаемость цвета ингредиентов на тарелке, а также простоту сделанного — в блюде не должно было быть слишком много составляющих.

Лучшим поваром сегодня признали Бекзода Нурмухамедова, второе место у Дарьи Лагутенко, третье — у Дмитрия Саткеева. Лучшим поваром-кондитером стал Роман Захаров, второе место у Александра Ушакова, третье заняла Марина Федотова. Среди студентов лучшей стала Мария Мальнева, второе место занял Данил Кабарженков.

Победитель конкурса, получит 25 тысяч рублей и подарки от спонсоров, занявший второе место — 15 тысяч, третье — 10 тысяч.
конкурс
повар
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
солдат
6 минут назад
я знаю как из топора а с такими продуктами грех не сделать
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить