Улицу Хренникова выведут на Елецкое шоссе в районе гипермаркета «Лемана Про»

Контракт на завершение строительства внутренней окружной дороги для «Елецкого» взяла компания «Инфинити Групп».

Управление строительства Липецка проторговало второй этап строительства дороги по улице Хренникова в «Елецком» с выходом на Елецкое шоссе. Причем с непростым, в сторону города, а с полноценной кольцевой развязкой.

Победителем аукциона с предложением в 142,5 миллиона рублей стала липецкая компания «Инфинити Групп», вот уже несколько лет подряд берущая самые крупные подряды на дорожные ремонты в городе. Однако у нее есть и опыт строительства дорог с нуля: именно она в 2024 году проложила 633 метра четырехполосной магистрали по улице Белана, выведя ее на Воронежское шоссе.

Контрактом предусмотрено продление до конца года дороги по улице Хренникова ровно на 400 метров к елецкому выезду. Немного по любым меркам, но для жителей «Елецкого» эти метры станут спасением от транспортного коллапса, в котором они живут. Сейчас активно растущий район имеет лишь один полноценный выезд, что заставляет водителей петлять по внутриквартальным проездам. Новый выезд станет магистралью с расчетной скоростью движения в 60 км/ч. Ширина четырехполосной дороги — по две в каждом из направлений — 14 метров. В месте ее примыкания к Елецкому шоссе появится кольцевая развязка длиной 190 метров — там уже можно будет разгоняться до 70 км/ч. Проектировщики посчитали пропускную способность нового объекта дорожной инфраструктуры: через него сможет проходить до 8 800 машин в час в обоих направлениях. Грузооборот оценен в 43,3 тысячи тонн на километр. Цифры, конечно, для обычного человека абстрактные, но для специалистов значимые, показывающие востребованность нового участка.

Самое интересное в проекте дороги — ее устройство. Чтобы полотно не просело под нагрузкой, не растрескалась в морозы и не поплыло в зной, в его основании предусмотрена плотная подушка. Сначала — два слоя утрамбованного песка разных фракций толщиной 80 см, потом 40 см гранитного щебня, заклиненный мелким шлаком. Поверх — геотекстиль и выравнивающий слой асфальтобетона. И только потом — финишное покрытие: нижний слой из обычного асфальтобетона и верхний — из специального щебёночно-мастичного. Если что, то толщина всего этого «пирога» без малого составит полтора метра!

Водоотвод с кольцевой развязки и существующего Елецкого шоссе решено сделать открытым — вода просто будет сбегать под наклоном в стороны.

На новой дороге также предусмотрены две автобусные остановки с заездными карманами шириной 2,5 метра и отгонами перед ними в 17,5 метра. И что ещё важнее — специальная площадка для разворота и отстоя автобусов размером 48 на 71 метр (сейчас такая площадка для автобусов расположена на земельном участке гипермаркета «Лемана Про»). Так что водителям «маршруток» не придется лишний раз маневрировать. Кстати, с нового участка дороги по Хренникова, с разворотной площадки и остановок воду отведут через ливневку к колодцам существующей канализации.

… История этого проекта тянется с 2019 года. Тогда первый этап дороги — до гипермаркета «Леруа Мерлен», который теперь называется «Лемана Про» — обошелся бюджету в 235 миллионов рублей (деньги выделили из областного дорожного фонда). Как объяснял GOROD48 первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков, в генплане города было давно предусмотрено создание магистрали с целью закольцевать движение вокруг «Елецкого». Проект даже был готов — его заказала ещё Липецкая ипотечная корпорация, которая потом обанкротилась. Идея была в том, чтобы охватить микрорайон-треугольник с двух сторон, а не только с одной.

Сейчас, когда в активно застраиваемых «Елецком» и соседнем «Елецком-лайт» появились новая школа, новая поликлиника, единственный въезд/выезд стал настоящей головной болью жителей районов. Неожиданно, но в мэрии, экономящей буквально на всем, даже на времени работы фонтанов, вдруг нашли средства на вторую очередь, как казалось, замершего надолго проекта.
4

Комментарии (6)

vbr
53 минуты назад
Да дорога 633 м это достижения , вся как стиральная доска , одни волны и проседания асфальта
реалист
сегодня, 12:56
ау администрация сделайте дорогу от с.сселки к лкад напрямую там пол дороги уже есть и пробок у виадука не будет
Елена
сегодня, 12:54
Ура! Неужели свершилось!
Люда
сегодня, 12:47
Супер-решение. После этого нужно сделать автобус 179 через Елецкий, а расписание составить таким образом, чтобы 17 и 179 отличались по времени прохождения.
бонза
сегодня, 12:59
ну это слишком и дорогу и автобус подождите еще лет несколько я и мои коллеги подумаем
дотошный
сегодня, 12:43
проснулись алилуя
