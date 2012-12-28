«Шкода» опрокинулась после столкновения с «ВАЗом»: пострадали оба водителя
19 мая на дорогах Липецкой области было получили травмы пять человек.
Вечером в Липецке во дворе на проспекте 60 лет СССР 19-летний водитель «Лады Приоры» совершил наезд на 6-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.
В Добровском районе на дороге Доброе – Лебедянь «Нива» под управлением 63-летнего водителя столкнулась с «Хёндаем», а затем со «Шкодой». Пострадал водитель «Нивы», его доставили в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 18 аварий, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 4178 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 28.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3919 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 34 нарушения», — сообщает Госавтоинспекция.
Фото УГИБДД по Липецкой обалсти
