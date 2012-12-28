«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Общество
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Однако в целом в травмпунктах Липецка ситуация спокойная.
В тоже время в трех травмпунктах Липецка особенного наплыва пациентов нет. В дежурном до восьми утра по городу травмпункте при больнице «Липецк-Мед» за сутки приняли 43 пациента, из которых лишь несколько упали на улицах. В травмпункте больницы «Свободный Сокол», который дежурит сегодня, пока наплыва травмированных не наблюдают.
