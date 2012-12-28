Все новости
Общество
1230
сегодня, 09:57
6

«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда

Однако в целом в травмпунктах Липецка ситуация спокойная.

Утром после ледяного дождя бригады «скорой помощи» развезли по больницам трех травмированных: жителя села Падворки Грязинского района, а также двух жителей Липецка, упавших на площади Петра Великого и улице Бунина.

В тоже время в трех травмпунктах Липецка особенного наплыва пациентов нет. В дежурном до восьми утра по городу травмпункте при больнице «Липецк-Мед» за сутки приняли 43 пациента, из которых лишь несколько упали на улицах. В травмпункте больницы «Свободный Сокол», который дежурит сегодня, пока наплыва травмированных не наблюдают.

гололед
0
5
1
1
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тыква
47 минут назад
А на Бунина плитка, на ней ускорение удваивается
Ответить
Не благодарите
47 минут назад
Необходимо на въезде в город предупреждающие таблички повесить: осторожно гололёд! Люди будут предупреждёны и перестанут падать.
Ответить
Медведь
53 минуты назад
Это клиенты ночных питейных заведений они и без гололёда разрабатываются.
Ответить
Житель
54 минуты назад
Долго говорили о том что будут посыпать пескосоляной смесью, итог как всегда, ничего не сделали, на пероне железнодорожного вокзала сплошной лед, эх липецк, как всегда.
Ответить
( i )
сегодня, 10:00
И где хвалёные дворники о управляшек
Ответить
историк жкх
44 минуты назад
там же где 33 процента не платят за жилье а взять у них нечего поэтому они будут жить и не платить
Ответить
