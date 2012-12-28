Все новости
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
Отсутствие дорожного знака не стало поводом отмены судебного решения по ДТП
Общество
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года
Общество
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
Общество
42
7 минут назад

Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской

«РИР-Энерго» поменяло подрядчика, не справившегося со своей задачей.

23 сентября липецкий филиал «РИР-Энерго» сообщил о начале замены у Юго-Западной котельной на улице Московской 500 метров трубопровода метрового диаметра. «На сегодняшний день работы выполнены на 50%. Продолжаются земляные работы, демонтаж верхних лотков и труб, готовится котлован для прокола под железной дорогой. Завершить реконструкцию мы планируем до 10 октября».

Однако вечером 20 октября, как сообщал GOROD48, в раскопку энергетиков на Московской упала патрульная «Лада Гранта» Росгвардии.

ii1fhlbn7aawaq8xwxwiovk1icvmjevt.webp

А сейчас выясняется, что «РИР-Энерго» до сих пор не закончила работу. Все это время часть улицы Московской в районе «Липецк-Лады» остается перекрытой, и жители Сырского Рудника вынуждены стоять в заторах на улицах Кривенкова и Катукова.

b2g7evdi4dv2jt827o6ea36gs9u6d9ub.jpg

Возможно, улица Московская останется перекрытой до конца года, поскольку «РИР-Энерго» расторгла контракт с подрядчиком, который перекладывал сети котельной. Ему на смену пришел новый исполнитель работ, сейчас он закупает железобетон для перекрытия траншеи с уже уложенными новыми трубами.
Комментарии

