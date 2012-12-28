Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
«РИР-Энерго» поменяло подрядчика, не справившегося со своей задачей.
Однако вечером 20 октября, как сообщал GOROD48, в раскопку энергетиков на Московской упала патрульная «Лада Гранта» Росгвардии.
А сейчас выясняется, что «РИР-Энерго» до сих пор не закончила работу. Все это время часть улицы Московской в районе «Липецк-Лады» остается перекрытой, и жители Сырского Рудника вынуждены стоять в заторах на улицах Кривенкова и Катукова.
Возможно, улица Московская останется перекрытой до конца года, поскольку «РИР-Энерго» расторгла контракт с подрядчиком, который перекладывал сети котельной. Ему на смену пришел новый исполнитель работ, сейчас он закупает железобетон для перекрытия траншеи с уже уложенными новыми трубами.
