Общество
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10 минут назад
Скорей всего всё будет плохо — и это лучший вариант
Итоги недели
Бывают скромные девчонки,
бывают и поозорней,
а есть что лайки негде ставить
на ней
На прошедшей неделе у Следкома были и другие детские истории.
В понедельник мы сообщили, что «Во время игры в «войнушку» нож попал в лицо ученику начальной школы». Девятилетнего мальчика госпитализировали с травмой глаза в больницу на Ленина, а уже в понедельник перевезли в Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Федорова». О состоянии здоровья ребенка облздрав ничего не сообщает. Известно одно — травма глаза тяжелая.
А в среду Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц в отношении 12-летней девочки в туалете пиццерии. Снятый мучителями ролик разошелся по соцсетям утром. Участницам инцидента от 12 до 17 лет.
— Послушаешь как мамы-папы беседуют с детками, у всех поголовно «ты моя принцесса», слово «нельзя» вообще отсутствует в общении родителей с детьми, хотя многим деткам точно надо бы подкорректировать поведение, короче, всё делают, как советует здесь из раза в раз мадам Разбойница. Идут годы и опа! Действительно вырастают настоящие разбойники!», — написал Гость.
«О-хо, 12 лет. Скоро в детсаду за пролитый компот на колени друг друга будут ставить, и с мамкиного телефона на рутуб сливать», — удивилась Тыква.
А еще «Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях». Эта история GOROD48 стала известна со слов отца 7-летней девочки. По словам родителя, учитель дала его дочери пощечину. Конфликт произошел во время завтрака в столовой. Первоклашка захотела сок, а был только компот. После этого, по словам директора школы, у ребёнка началась истерика. В школе настаивают, что сложная гиперактивная девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась.
«Не гоняй так больше
по грязи, малыш!»
Мама мыла раму
мотоцикла «Иж»
«8-летний мотоциклист столкнулся с деревом» в селе Кривка Усманского района. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали.
«Прежде чем купить такую игрушку ребёнку хорошо подумайте и оцените все риски, связанные с этим видом транспорта! Дети садятся за руль, не имея навыков вождения и не зная Правил дорожного движения, а результатом таких действий становится их собственная жизнь и здоровье!» — прокомментировали этот незаурядный случай в областной ГАИ.
— На эл. самокате нельзя, потому что с 18 лет. Поэтому мотоцикл…
— А все ради показухи, показать какие мы крутые. Теперь вот расхлебывают. Ребенку скорейшего выздоровления, а родителям мозгов…
— Родителям, походу, ребенок не нужен, раз мотоцикл купили…
Такими были комментарии к этой истории.
«Мотоцикл, самокат, велосипед — детские травматологи со страхом встречают весну». Но безоговорочными лидерами реанимации областной детской больницы являются юные мотоциклисты.
— Когда заканчиваются школьные занятия, нам тут хоть ночуй! Сколько я не общалась с родителями наших пациентов, столько раз и слышала, что их дети мотоциклы купили сами себе! Как так может быть? Как понимать слова родителей? Да, мотоциклы с маленьким объемом двигателя доступны для езды уже с 16 лет, но только при наличии прав категории А1, а «взрослые» байки можно водить только с 18 лет, — говорит имеющая 16-летний стаж работы заведующая травмпунктом клиники Татьяна Моисеева.
2024 год был пиковым по количеству мототравм в Липецкой области. Их было 49. Несколько таких аварий закончились летальными исходами. При падении с мотоцикла на скорости или при столкновениях с препятствиями мотоциклист получает тяжелые сочетанные травмы. Некоторые пострадавшие стали глубокими инвалидами. Да и здоровье тех, кого спасли врачи, оставляет желать лучшего: в аппаратах Елизарова жертвы аварий ходят по году и больше, а некоторые последствия мототравм медики считают отложенными на всю оставшуюся жизнь.
Мальчишки пренебрегают не только правилами дорожного движения, но и средствами личной безопасности. Ни у кого из тех, кто попал на операционный стол, не было экипировки: шлемов, наколенников, кожаных курток. Юные велосипедисты и электросамокатчики тоже не соблюдают правил. С другой стороны, полноправными участниками дорожного движения их не считают водители. На этой неделе «10-летнюю девочку на самокате сбили на Липовской». А 11-летнюю «Фольксваген» сбил на переходе через улицу Неделина у 15-й школы, причем она шла по зебре и катила рядом с собой велосипед.
Были и другие транспортные истории. Как вам такое: «В Липецке стая собак и кошка погрызли автомобиль»! Возможно, псы почуяли кошку под капотом, а та, в свою очередь, подгрызла машину изнутри. Владелица «Киа» обнаружил перегрызенным провод и датчик АБС. А снаружи собаки покусали и исцарапали бампер и крылья, номер и решётку радиатора. Напомним, что недавно мэрия заключила новый контракт на отлов собак с предпринимательницей Татьяной Фоминой.
На этой неделе в Липецке сгорели четыре машины. На Юных Натуралистов пылали три автомобиля: «Фольксваген Пассат», «Форд Фокус» и «Шкода». Полицейские подозревают поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело по 167-й статье («умышленные уничтожение или повреждение имущества»). А на улице Стаханова рядом с незаконной парковкой горела «Ауди-80». Пожарные погасили пламя, но оно успело уничтожить моторный отсек и часть салона автомобиля.
Эта самая парковка примечательна тем, что расположен на месте отведенного под стоянку земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Но купоны с нее вот уже много лет стрижет, как говорят, какому-то отставному силовику, который берет с постоянных клиентов по 2 200 рублей в месяц. На прошлой неделе парковку сторожил охранник в убитой «буханке», на этой — уже в разбитых «Жигулях». Спокойствие охраннику добавляет лохматый пес, сидящий на цепи в будке с надписью «Осторожно собака» и хрипло лающий на всякого незнакомца. И это – в 24-м микрорайоне!
Меж тем ранее глава города Роман Ченцов поручил вице-мэру Светлане Сурмий нанести на карту все места, которые можно использовать под парковки, чтобы в последующем обустроить их, отсыпать щебнем или заасфальтировать. Интересно, когда результаты этой программы можно будет, как говорится, пощупать руками?
Два логопеда и проктолог
подняли руки в тот момент,
когда спросила стюардесса:
«А есть ли в самолёте врач?»
Стало известно, что «Первый набор липецкого медвуза составит 144 студента». Того, который примет ЦУМ. В Липецке студенты получат базовое медицинское образование по специальности «Лечебное дело». Почти все они будут учиться с обязательством остаться в области. В региональном минздраве GOROD48 сообщили, что подбором педагогов и ректора филиала занимается головной вуз — Российский университет медицины. Часть педагогов будут местными (в Липецке работают шесть докторов медицинских наук), часть — из других регионов. Напомним, что на создание нашего филиала Российского университета медицины из областного бюджета выделены 179,3 миллиона рублей.
— Я врач. Старый врач. Мединститут настоящий. Работаю, вроде, честно. Всю жизнь в стационаре. Мне стыдно и страшно за наш «минздрав», — написал Мне стыдно.
— Вот это настоящий управленческий талант! Только наши управленцы способны за пару месяцев превратить здание универмага в полноценный медицинский университет, — восхитился этой историей Дмитрий.
«Что там внутри? Лифты и эскалаторы ЦУМа»: GOROD48 побывал в реконструированном здании ЦУМа, которое скоро станет медицинским вузом.
Губернатор Игорь Артамонов ввел в области режим повышенной готовности в период празднования Праздника Весны и Труда и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Особый режим будет действовать с 1 по 11 мая.
Уже известно, что «Первомайской демонстрации в Липецке не будет». В этом году, как и в 2022-2024 годах, Федерация профсоюзов Липецкой области вновь выбрала онлайн формат Первомая. «Мы сознательно минимизируем массовые мероприятия на открытых пространствах», — сообщили GOROD48 в федерации. Однако КПРФ намерена 1 мая провести свое шествие. А вот «Бессмертный полк» пройдет в очном формате». После трехлетнего перерыва область возвращается к традиционному шествию 9 мая. Такое решение, как сообщил губернатор Игорь Артамонов, принял региональный оперштаб.
На этой неделе GOROD48 опубликовал незаурядное видео, на котором сбитый беспилотник упал в пруд рядом с рыбаками. Это была самая популярная новость прошедшей недели. Видеоролик просмотрели более 40 тысяч раз.
На этой неделе «Во время желтого уровня тревоги «Европейский» проснулся от мощной канонады». Оказалось, что в микрорайоне запускали салют. «Жители проснулись от грохота взрывов, а позже прочитали о тревоге в телеграм. Весельчаков записала камера наружного видеонаблюдения. Надеемся, что полиция примет меры», — возмутились «европейцы».
Действительно, «салютовавшую» компанию записали камеры наблюдения. Молодые люди тусили на съемной квартире на улице Стаханова. Полиция проверяет эту информацию на наличие противоправных действий. Напомним, что запуск салютов и фейерверков запрещен областным оперштабом еще в мае 2023-го.
Но был и вовсе вопиющий случай: в четверг в 16.29 салют запустили прямо в ТРЦ «Ривьера»! Позже областное управление МВД сообщило о задержании 21-летнего парня, перепугавшего работников и посетителей ТРЦ. Оказалось, «Запустить салют в «Ривьере» 21-летнего парня заставили мошенники». Они обрабатывали его несколько недель.
От трёхступенчатой ракеты
отпала первая ступень,
потом вторая, а до взлёта
ещё четырнадцать часов
В Ельце отопительный сезон закончился во вторник, в Липецке — в среду. В детсадах, школах, больницах и иных объектах социальной сферы отопительный период будет завершаться индивидуально, по заявкам руководителей этих учреждений.
Напомним, за две недели отопления в апреле тем, в чьих домах нет общих теплосчетчиков, придется заплатить как за полный месяц — по нормативу. Тем горожанам, чьи домах оборудованы ОДПУ — плату насчитают по его показаниям.
В среду в Липецке начались гидравлические испытания теплосетей. Отключения горячей воды во время первого этапа затронет районы, запитанные от котельных «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко». Горячую воду потребителям отключат до 29 апреля включительно. Отключения других потребителей начнется после всех майских праздников и затронут улицы, находящиеся в контуре теплоснабжения от ТЭЦ-2, котельных «Депутатская», «Октябрьская» и «Льва Толстого». Затем энергетики проверят тепловые сети от котельных «Юго-западная» и «Северо-западная».
А вечером 13 апреля «60-летний липчанин чуть не утонул в пятиметровой раскопке в день своего юбилея». Его спасли неравнодушный прохожий и бригада скорой помощи. Но этот случай — сущая мелочь по сравнению с тем, какую угрозу в себе таят коммунальные сети в новых микрорайонах города. Оказывается, «Внешние водопроводные сети в «Елецком» — контрафакт!» Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщил представитель «РВК-Липецк» Олег Бесполденов.
— Думаю, такая же ситуация с водопроводом в другом микрорайоне, «Университетском», — добавил Олег Бесполденов.
Он же сообщил, что, возможно, такие водопроводы, сделанные не по ГОСТу, нужно будет перекладывать заново. А это — сумасшедшие деньги! С застройщика, Липецкой ипотечной корпорации, возводившей сети в «Елецком» и «Университетском», уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его гендиректор сидит в тюрьме.
Напомним, что ранее о том, что мэрия принимает от застройщиков сети и энергообъекты порой вовсе без документов, депутатам рассказал представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях в новых жилых массивах — «Европейском», «Победе», «Звездном». Везде одна и та же проблема — застройщики строят сети на тяп-ляп.
— А где лица, которые принимали этот контрафакт и подписывали акт приемки? Где посадки? — возопил Злой.
— Подписанты меняются с головокружительной быстротой, чтобы нельзя было найти ответственного, — ответил ему Ну очень злой.
Тем временем «Евгений Боровских ушел с поста мэра Ельца». Теперь он — исполняющий обязанности уполномоченного по правам предпринимателей Липецкой области. «Исполнение обязанностей мэра Ельца возложено на 30-летнего Вячеслава Жабина». Он однокашник спикера облсовета по МГИМО Владимира Серикова. Жабин живет и работает в Ельце всего несколько лет. В 2024 году Боровских назначил его своим первым заместителем.
А вот и новость из рубрики «не прошло и полгода»: «Вице-губернатором области назначен ветеран СВО». Выпускник программы «Время героев» Роман Балашов стал седьмым заместителем Игоря Артамонова.
Ну и ну!
Во вторник «Огромный лось застрял в заборе на улице Юношеской» в Липецке. К сожалению, красивого зверя не довезли до клиники: животное погибло от болевого шока и большой кровопотери.
Был и счастливый случай: котенок выжил в мусоровозе и обрел хозяйку. «Малышу всего неделя. Крошечного котёнка положили в пакет и выбросили в контейнер. Это волшебство, что такая кроха пережила транспортировку в мусоровозе, где отходы прессуются тяжёлой плитой, затем центрифугу и сортировочную линию», — рассказывается на странице «ЭкоПрома» в соцсетях.
«20-летний студент обчистил счёт спящего приятеля». Телефон он разблокировал с помощью отпечатка пальца спящего друга и украл 4500 рублей.
— Хорошо, что не обесчестил, а ведь мог, — шутканул Полиграф Полиграфыч.
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