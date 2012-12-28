Запустить салют в «Ривьере» 21-летнего парня заставили мошенники

Они обрабатывали его несколько недель и угрожали уголовным делом за «пособничество ВСУ».

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В областном управлении МВД рассказали зачем 21-летний житель Тербунов запустил вчера салют в ТРЦ «Ривьера». Оказалось, его убедили это сделать мошенники – тербунец был уверен, что помогает правоохранительным органам. стал жертвой мошенников.Сначала парню позвонили с сообщением о посылке, попросили назвать СМС-код, а потом заявили, что его кабинет на Госуслугах взломан.«Затем в схеме по обману появились «сотрудники» следственного комитета и Центрального банка. Они сообщили парню, что кто-то завладел персональными данными его родственников, а также предоставили чеки, подтверждающие финансирование ВСУ», — сообщили в полиции.Обрабатывали парня несколько недель и в конце-концов он отправился в «Ривьеру». На связи с ними он находился до первых залпов салюта, так как считал, что запускает дымовую завесу для задержания злоумышленников.В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».