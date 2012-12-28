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859
50 минут назад
15

Запустить салют в «Ривьере» 21-летнего парня заставили мошенники

Они обрабатывали его несколько недель и угрожали уголовным делом за «пособничество ВСУ».

В областном управлении МВД рассказали зачем 21-летний житель Тербунов запустил вчера салют в ТРЦ «Ривьера». Оказалось, его убедили это сделать мошенники – тербунец был уверен, что помогает правоохранительным органам. стал жертвой мошенников.

Сначала парню позвонили с сообщением о посылке, попросили назвать СМС-код, а потом заявили, что его кабинет на Госуслугах взломан.

«Затем в схеме по обману появились «сотрудники» следственного комитета и Центрального банка. Они сообщили парню, что кто-то завладел персональными данными его родственников, а также предоставили чеки, подтверждающие финансирование ВСУ», — сообщили в полиции.

Обрабатывали парня несколько недель и в конце-концов он отправился в «Ривьеру». На связи с ними он находился до первых залпов салюта, так как считал, что запускает дымовую завесу для задержания злоумышленников.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
салют в «Ривьере»
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
6 минут назад
Не верю ,это сам придумал для отмашки,.
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Одного знал тербунца
23 минуты назад
Его мошенники хотели заставить метро построить.
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Психиатр
23 минуты назад
Мой клиент.
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Гость
28 минут назад
Совсем ку ку
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Лиза
31 минуту назад
Сказочник... Надеюсь, что этот ненормальный понесёт серьёзное наказание!
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Да уж
33 минуты назад
Развелось безмозглых идиотов. Что им там такое говорят, чтобы деньги отдавать, ещё и на преступление пойти.
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Липчанин
33 минуты назад
Сейчас вылезут пГавозащитники с их вечным "Онжеребенок!!"
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Антибиотик
34 минуты назад
Либо в дурку, либо 20 лет строго, а как ещё боротся с такими жителями тербунов
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в 21 год
38 минут назад
дымовую завесу от салюта надо все таки отличать.
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Станиславский
38 минут назад
Не верю!!!
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