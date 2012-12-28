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Происшествия
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50 минут назад
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Запустить салют в «Ривьере» 21-летнего парня заставили мошенники
Они обрабатывали его несколько недель и угрожали уголовным делом за «пособничество ВСУ».
Сначала парню позвонили с сообщением о посылке, попросили назвать СМС-код, а потом заявили, что его кабинет на Госуслугах взломан.
«Затем в схеме по обману появились «сотрудники» следственного комитета и Центрального банка. Они сообщили парню, что кто-то завладел персональными данными его родственников, а также предоставили чеки, подтверждающие финансирование ВСУ», — сообщили в полиции.
Обрабатывали парня несколько недель и в конце-концов он отправился в «Ривьеру». На связи с ними он находился до первых залпов салюта, так как считал, что запускает дымовую завесу для задержания злоумышленников.
В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
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