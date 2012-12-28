Страх «госизмены» обошелся липчанке в миллион

Девушка продала машину и влезла в кредиты.

В отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку обратилась 25-летняя девушка, которая сообщила, что попала под влияние киберпреступников.

Первое знакомство со злоумышленниками началось безобидно: липчанке позвонили якобы из управляющей компании. Мошенники сообщили о необходимости срочной замены домофона и попросили назвать код из СМС. Девушка выполнила просьбу, даже не подозревая, что этот код открывает доступ к её личным данным.

Следом за «коммунальщиками» в дело вступила тяжелая артиллерия. Жертве начали поступать звонки уже от людей, представлявшихся сотрудниками следственного комитета и Росфинмониторинга. Они заявляли девушке, что ее обвиняют в госизмене и, что с  аккаунта злоумышленники оформили доверенность на преступные действия.

Запуганная уголовной ответственностью липчанка потеряла способность здраво рассуждать. Собеседники сменили тон с обвинительного на спасительный: они предложили «решить вопрос» через процедуру декларирования денег.

Чтобы доказать свою невиновность и «обезопасить» финансы, девушка выполнила требования аферистов, заключавшиеся в  оформлении кредита в банке на сумму 359 тысяч рублей и продаже собственного автомобиля. 

В общей сложности на руках у пострадавшей оказалось 1 204 000 рублей, которые она по указанию «консультантов» перевела через банкомат с помощью QR-кода. Сделала это девушка с помощью специально купленного телефона.

О том, что стала жертвой обмана, она осознала только тогда, когда обещанные «кураторы» перестали выходить на связь, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (2)

q
16 минут назад
Лучше так, чем в тюрьму.
Эта
26 минут назад
Схема с кодом из смс стара как мир. Но все равно умудряются повестись.
