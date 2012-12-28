Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде
Происшествия
261
сегодня, 14:25
2
Страх «госизмены» обошелся липчанке в миллион
Девушка продала машину и влезла в кредиты.
Первое знакомство со злоумышленниками началось безобидно: липчанке позвонили якобы из управляющей компании. Мошенники сообщили о необходимости срочной замены домофона и попросили назвать код из СМС. Девушка выполнила просьбу, даже не подозревая, что этот код открывает доступ к её личным данным.
Следом за «коммунальщиками» в дело вступила тяжелая артиллерия. Жертве начали поступать звонки уже от людей, представлявшихся сотрудниками следственного комитета и Росфинмониторинга. Они заявляли девушке, что ее обвиняют в госизмене и, что с аккаунта злоумышленники оформили доверенность на преступные действия.
Запуганная уголовной ответственностью липчанка потеряла способность здраво рассуждать. Собеседники сменили тон с обвинительного на спасительный: они предложили «решить вопрос» через процедуру декларирования денег.
Чтобы доказать свою невиновность и «обезопасить» финансы, девушка выполнила требования аферистов, заключавшиеся в оформлении кредита в банке на сумму 359 тысяч рублей и продаже собственного автомобиля.
В общей сложности на руках у пострадавшей оказалось 1 204 000 рублей, которые она по указанию «консультантов» перевела через банкомат с помощью QR-кода. Сделала это девушка с помощью специально купленного телефона.
О том, что стала жертвой обмана, она осознала только тогда, когда обещанные «кураторы» перестали выходить на связь, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
1
2
2
1
4
Комментарии (2)