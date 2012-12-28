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Происшествия
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сегодня, 10:34
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8-летний мотоциклист столкнулся с деревом
Ребенок получил серьезные травмы, рассказали в ГАИ.
«Прежде чем купить такую игрушку ребёнку хорошо подумайте и оцените все риски связанные с этим видом транспорта! Дети садятся за руль не имея навыков вождения и не зная правил дорожного движения, а результатом таких действий становится их собственная жизнь и здоровье!» — сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.
Автоинспекторы устанавливают причины и условия ДТП.
Фото: Telegram-канал Госавтоинспекция Липецкой области
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