8-летний мотоциклист столкнулся с деревом

Ребенок получил серьезные травмы, рассказали в ГАИ.

Накануне вечером в селе Кривка Усманского района 8-летний мальчик на мотоцикле «Дирт-Байк» врезался в дерево. Ребенок получил серьёзные травмы, его госпитализировали.«Прежде чем купить такую игрушку ребёнку хорошо подумайте и оцените все риски связанные с этим видом транспорта! Дети садятся за руль не имея навыков вождения и не зная правил дорожного движения, а результатом таких действий становится их собственная жизнь и здоровье!» — сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.Автоинспекторы устанавливают причины и условия ДТП.