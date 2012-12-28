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сегодня, 10:34
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8-летний мотоциклист столкнулся с деревом

Ребенок получил серьезные травмы, рассказали в ГАИ.

Накануне вечером в селе Кривка Усманского района 8-летний мальчик на мотоцикле «Дирт-Байк» врезался в дерево. Ребенок получил серьёзные травмы, его госпитализировали.

«Прежде чем купить такую игрушку ребёнку хорошо подумайте и оцените все риски связанные с этим видом транспорта! Дети садятся за руль не имея навыков вождения и не зная правил дорожного движения, а результатом таких действий становится их собственная жизнь и здоровье!» — сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.

Автоинспекторы устанавливают причины и условия ДТП.

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекция Липецкой области
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Комментарии (16)

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Как гость
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Викторм
18 минут назад
Мда.... Вся семья умишком обделена...
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-
29 минут назад
Дети сейчас сами копят, благо техника стоит сотни долларов.
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Гость
33 минуты назад
Короче всё понятно.
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Лиза
34 минуты назад
У этого ребёнка родители вообще без мозгов!
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Людмила
35 минут назад
Следующий раз родителям будет наука.
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мотик
35 минут назад
На эл. самокате нельзя, потому что с 18 лет. Поэтому мотоцикл
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Грязи
39 минут назад
. А все ради показухи-показать какие мы крутые. Теперь вот расхлебывают. Ребенку скорейшего выздоровления, а родителям мозгов
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мнение
14 минут назад
Мозги не брови, не нарисуешь. Они еще себе нарожают. Ребёнку выздоровления без последствий.
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Ссёлки
46 минут назад
Хорошая новость для родителей,кто решил повыпендриваться перед соседями.Кредит Вам в помощь.
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Женя
53 минуты назад
А ещё раньше нельзя было разрешить ребенку управлять мотоциклом? Например в пять лет.
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горожанка
53 минуты назад
вот вам наглядный пример родительской "Любви" - на тебе, детка что просишь, только не доставай меня и уйди подальше....и сплошь и рядом с такой психологией родители 1988-90 годов рождения
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