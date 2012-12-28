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СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Происшествия
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вчера, 22:59
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Начата доследственная проверка обстоятельств его гибели.
«По данным следствия, вечером 18 апреля во время прогулки подросток при попытке взобраться на отвесный скальный выступ упал, получив травму несовместимую жизнью», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Сотрудники Советского следственного отдела СК осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей произошедшего. Для установления причины смерти подростка будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в Следкоме.
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