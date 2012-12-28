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СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
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Происшествия
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вчера, 22:59

СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ

Начата доследственная проверка обстоятельств его гибели.

Региональный следком сообщил первые данные доследственной проверки обстоятельств гибели в Каменном логу 14-летнего мальчика

«По данным следствия, вечером 18 апреля во время прогулки подросток при попытке взобраться на отвесный скальный выступ упал, получив травму несовместимую жизнью», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Сотрудники Советского следственного отдела СК осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей произошедшего. Для установления причины смерти подростка будет назначена судебно-медицинская экспертиза. 

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в Следкоме.

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