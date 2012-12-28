Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка макетом ножа
Происшествия
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сегодня, 12:56
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Избиение девочки в туалете: возбуждено уголовное дело
Напомним, видео издевательств над девочкой сегодня разошлось по соцсетям. На записи трое девочек наносят четвертой удары по лицу.
«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все участники инцидента, с которыми будут проведены необходимые следственные и процессуальные действия, осуществляется сбор доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
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