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сегодня, 12:56
6

Избиение девочки в туалете: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), после проверки истории об избиении в туалете торгового центра «Малибу» девочки ее сверстницами. 

Напомним, видео издевательств над девочкой сегодня разошлось по соцсетям. На записи трое девочек наносят четвертой удары по лицу.

«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все участники инцидента, с которыми будут проведены необходимые следственные и процессуальные действия, осуществляется сбор доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.


хулиганство
избиение
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Липчанин
4 минуты назад
Насмотрятся Ютуба, и начинают творить дичь.
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Надо же
13 минут назад
На малолетке их место .
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Гость
21 минуту назад
В следственном комитете они будут молчать.
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Родители ,
22 минуты назад
или сами такие ,или думают только о деньгах !
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Гость
27 минут назад
А что удивляться все школьники с упоением посмотрели все серии одного известного сериала , который хотели запретить сначала , и теперь копируют поведение героев этого шедевра .
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...
39 минут назад
Какие дети стали жестокие. Родители, уделяйте им больше внимания.
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