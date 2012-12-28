Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка макетом ножа
Общество
488
сегодня, 10:50
6
Мотоцикл, самокат, велосипед — детские травматологи со страхом встречают весну
Явными лидерами реанимации областной детской больницы являются юные мотоциклисты.
Мотоцикл, самокат, велосипед — триада средств передвижения, дающих львиную долю детских и подростковых травм.
— Когда в мае заканчиваются школьные занятия, нам тут хоть ночуй! Хотелось бы видеть больше профилактической работы на этот счет в школах и в семьях. Сколько я не общалась с родителями мотоциклистов, наших пациентов, столько раз и слышала, что их дети мотоциклы купили сами себе! Как так может быть? Как понимать слова родителей: «Ребенок сам себе купил мотоцикл»? Да, мотоциклы с маленьким объемом двигателя доступны для езды уже с 16 лет, но только при наличии прав категории А1, а «взрослые» байки можно водить только с 18 лет, — говорит имеющая 16-летний стаж работы заведующая травмпунктом больницы Татьяна Моисеева.
2024 год был пиковым по количеству мототравм в Липецкой области. Их было 49. Несколько таких аварий закончились летальными исходами. Ведь, по словам Татьяны Моисеевой, при падении с мотоцикла на скорости или при их столкновениях с препятствиями мотоциклист получает тяжелые сочетанные травмы, разбивая себе все что можно. Некоторые пострадавшие стали глубокими инвалидами. Да и здоровье тех, кого спасли врачи, оставляет желать лучшего: в аппаратах Елизарова жертвы аварий ходят по году и больше, а некоторые последствия таких травм медики считают отложенными на всю оставшуюся жизнь.
— В основном, к нам с мототравмами поступают подростки из пригородов. Их травмы усугубляются еще и тем, что мальчишки пренебрегают не только Правилами дорожного движения, но и средствами личной безопасности. Ни у кого из них не было экипировки: шлемов, кожаных курток, наколенников. Только в марте этого года к нам с мототравмами попали четыре подростка.
Об одном из них сообщал GOROD48: в результате падения с мотоцикла 16-летний парень из поселка Новая Жизнь получил тяжелые травмы, разбив кости черепа.
Велосипедисты и электросамокатчики не соблюдают Правил дорожного движения. С другой стороны, полноправными участниками дорожного движения их не считают водители машин (на этой неделе в Липецке на улице Неделина машина сбила девочку, которая вела в поводу велосипед по «зебре»). Многие из пострадавших рассказывают, что они не спешивались на пешеходных переходах, пытались перелететь через дорогу, не сбрасывая, а порой и увеличивая свою скорость. В итоге в операционные попали 25 электросамокатчиков и 23 велосипедиста.
— В этом году к нам уже попали двое несовершеннолетних, получивших травмы при вождении автомобилей. В прошлом году тех, управлял машинами без водительских прав, было значительно больше. Как правило, они не ставили родителей в известность о том, что собираются делать. Они просто тайком брали ключи от машин и выезжали на дороги, — говорит Татьяна Моисеева.
0
2
2
1
4
Комментарии (6)