сегодня, 14:19
В Липецке временно отключат холодную воду в нескольких домах
На водоводе произошла авария.
Временные неудобства ожидают жителей следующих адресов:
ул. Расковой: 8, 10, 10а, 16, 18, 18 корп. 1, 13а, 15, 17;
ул. Крупской: 1, 1а, 2, 4, 6;
ул. Осипенко: 25;
ул. Гришина: 2, 4;
ул. Фестивальная: 2, 4.
Для жителей организуют подвоз воды. Автоцистерна будет находиться по адресу: ул. Гришина, 2 (во дворе дома). График работы — на время отключения.
После завершения ремонтных работ и подачи воды возможно кратковременное повышение мутности.
