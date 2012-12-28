В Липецке временно отключат холодную воду в нескольких домах

На водоводе произошла авария.

В «РВК-Липецк» предупредили жителей города о временном ограничении подачи холодной воды. Меры связаны с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на городских сетях водоснабжения.Временные неудобства ожидают жителей следующих адресов:ул. Расковой: 8, 10, 10а, 16, 18, 18 корп. 1, 13а, 15, 17;ул. Крупской: 1, 1а, 2, 4, 6;ул. Осипенко: 25;ул. Гришина: 2, 4;ул. Фестивальная: 2, 4.Для жителей организуют подвоз воды. Автоцистерна будет находиться по адресу: ул. Гришина, 2 (во дворе дома). График работы — на время отключения.После завершения ремонтных работ и подачи воды возможно кратковременное повышение мутности.