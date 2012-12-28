Запустившего в «Ривьере» салют записала камера наблюдения

Возможно, он стал жертвой мошенников.

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Судя по записи камеры наблюдения, возможный виновник инцидента, которого уже ищут полицейские фиксировал свои действия на видео.