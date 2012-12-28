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Происшествия
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26 минут назад
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Запустившего в «Ривьере» салют записала камера наблюдения
Возможно, он стал жертвой мошенников.
Судя по записи камеры наблюдения, возможный виновник инцидента, которого уже ищут полицейские фиксировал свои действия на видео.
Напомним, что подобные случаи фиксировались во многих городах России: обманутые мошенниками граждане, в надежде спасти свои деньги, или избежать мнимой уголовной ответственности, запускали салюты в банках и иных общественных зданиях.
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