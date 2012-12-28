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26 минут назад
4

Запустившего в «Ривьере» салют записала камера наблюдения

Возможно, он стал жертвой мошенников.

В 16:49 из кафе на первом этаже торгового комплекса был запущен салют, после чего из «Ривьеры» вывели посетителей, а к зданию прибыли экстренные службы.



Судя по записи камеры наблюдения, возможный виновник инцидента, которого уже ищут полицейские фиксировал свои действия на видео.

Напомним, что подобные случаи фиксировались во многих городах России: обманутые мошенниками граждане, в надежде спасти свои деньги, или избежать мнимой уголовной ответственности, запускали салюты в банках и иных общественных зданиях.

хулиганство
мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
И
1 минуту назад
Большие вопросы к охране, наверняка же за мониторами сидят смотрят, .... просмотрели
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Гость
4 минуты назад
Возможно, проверяли действия охраны. Безопасность людей. Она не обеспечена. Будьте бдительны!
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Лип
5 минут назад
Сколько же вокруг оленей...
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Жесть
6 минут назад
Здоровенный детина, а мозгов ноль. Поймать и посадить, чтобы людей не пугал.
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