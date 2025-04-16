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Общество
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25 минут назад
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В Липецке стая собак и кошка погрызли автомобиль
Возможно, псы почуяли кошку под капотом, которая, в вою очередь, подгрызла машину изнутри.
— Вероятно, под капот забралась кошка, так как в машине перегрызен провод и датчик АБС. Собаки обступили машину и погрызли и исцарапали бампер и крылья, погрызли номер и решётку радиатора, — рассказала GOROD48 владелица автомобиля.
По словам липчанки, ее случай не единичный: в соседнем доме собаки также повредили автомобили.
Добавим, что на отлов бездомных животных в бюджете Липецка – 2025 заложены 8,9 миллиона рублей. Отловом занимается ИП Фомина Т. Е.
«Отлов бездомных животных осуществляется на основании информации, поступившей от горожан, а также в результате рейдов, проводимых сотрудниками мэрии на основании жалоб липчан. О бродячих собаках нужно сообщать по телефону ЕДС — 112», — рассказали липецкие власти.
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