Работодатели борются за кадры: в Липецке открылась ярмарка вакансий с зарплатами до 250 тысяч
Общество
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35 минут назад
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Счастливый случай: котенок выжил в мусоровозе, центрифуге и нашел хозяйку
Недельного котенка выбросили в мусорный контейнер, он сумел выжить при транспортировке и сортировке отходов.
«Малышу всего неделя. Крошечного котёнка положили в пакет и выбросили в контейнер. Это волшебство, что такая кроха пережила транспортировку в мусоровозе, где отходы прессуются тяжёлой плитой, затем центрифугу и сортировочную линию», — рассказывается на странице «ЭкоПрома» в соцсетях.
Малыша уже пристроили: откликнувшаяся на пост в соцсетях липчанка Татьяна забрала котенка.
Фото: https://vk.com/
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