Счастливый случай: котенок выжил в мусоровозе, центрифуге и нашел хозяйку

Недельного котенка выбросили в мусорный контейнер, он сумел выжить при транспортировке и сортировке отходов.

Сотрудники компании «ЭкоПром-Липецк» рассказали о невероятно везучем котенке, которого накануне нашли на сортировочной ленте мусороперерабатывающего завода. Он пережил транспортировку в мусоровозе, т.н. грохот и сортировочную линию.«Малышу всего неделя. Крошечного котёнка положили в пакет и выбросили в контейнер. Это волшебство, что такая кроха пережила транспортировку в мусоровозе, где отходы прессуются тяжёлой плитой, затем центрифугу и сортировочную линию», — рассказывается на странице «ЭкоПрома» в соцсетях.Малыша уже пристроили: откликнувшаяся на пост в соцсетях липчанка Татьяна забрала котенка.