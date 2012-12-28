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Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
Происшествия
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34 минуты назад
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Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: в редакцию обратился отец 7-летней девочки — участник СВО. По словам липчанина,13 марта классный руководитель дала его дочери пощечину. Родители обратились в полицию и съездили на медицинскую экспертизу. В школе же настаивали, что сложная гиперактивная девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась.
Конфликт произошёл во время завтрака в школьной столовой и начался из-за напитка. Первоклассница захотела сок, а был только компот. После этого, по словам директора школы, у ребёнка началась истерика.
Якобы потом учительница не сдержалась. Есть также переписка учителя с родителями. В ней учитель жалуется на поведение девочки. Мама спрашивает: «Как всегда?». Учитель отвечает: «Хуже, чем как всегда».
«По данным следствия, 13 марта 2025 года подозреваемая, будучи недовольной поведением ученицы, во время завтрака в школьной столовой нанесла ей удар рукой по лицу, причинив физическую боль и телесные повреждения. Ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве, что стало поводом для немедленного вмешательства следственных органов. С целью установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств проводятся следственные и иные процессуальные действия, назначена судебная экспертиза», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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