Сергей Курбатов: «План хорош до первой битвы»

На форуме «Сила предпринимательских объединений» власть и бизнес попробовали услышать друг-друга.



15 мая Липецк стал не просто деловой столицей Черноземья — он превратился в огромную фабрику смыслов. В бывшем «Октябре» (нынешнем доме «Казаков России») прошел форум «Сила предпринимательских объединений». Место выбрано символично: здесь сплелись история, напор и та самая русская удаль, которой так не хватает в эпоху «идеального шторма» из налогов, ставок и неопределенности. Сотни делегатов форума — это общность, за которой стоят тысячи работников малого и среднего звена липецкой экономики. Кажется, их впервые услышали по-настоящему.Идея форума родилась еще в прошлом году, когда турбулентность сбила с ног даже самых устойчивых бизнесменов. Власть в лице вице-губернатора Сергея Курбатова не просто «охотно откликнулась», а погрузилась в процесс проведения большой неформальной встречи с головой. Уникальность форума в том, что он появился по инициативе снизу. Поэтому региональная власть получила не мероприятие для галочки, а живой срез проблем: как повысить маржинальность бизнеса, законно срезать его издержки, подружиться с искусственным интеллектом, пока с его помощью конкуренты не съели тебя самого.— Знаете, мне доставило огромное удовольствие видеть здесь как знакомые лица, так и много незнакомых, — улыбнулся со сцены Сергей Курбатов, открывая встречу. — Это значит, что вам нужны ответы на ваши вопросы и пути решения проблем, которые переживает все предпринимательское сообщество.День начался с вещественного доказательства силы предпринимателей. На входе в Нижний парк со стороны Петровского спуска торжественно открыли памятник основателям Липецка. Его создали на средства группы меценатов во главе с Николаем Бобиным — человеком, которого тут же назвали «патриотом липецкой земли». Фигуры рудокопа, кузнеца, сталевара и строителя — это не просто металл, а «символ связи времен», как сказала сенатор от региона и организатор и душа нового форума Евгения Уваркина.Самым молодым самозанятым, пришедшим на форум, стал 16-летний Евгений Межурин. Школьник живет в Липецке, а дистанционно работает в Москве в… киноиндустрии и модельном бизнесе! Юноша говорит, что у него есть желание познакомиться с новыми людьми и послушать, что скажут старшие. Директор спорткомплекса «Нептун» Александра Гвозденко сказала корреспонденту GOROD48 об огромной силе предпринимательских объединений. Бизнесу стало тяжело. И ей важно услышать, как свои проблемы в этой непростой ситуации решают ее коллеги из других компаний. Руководитель ООО «Фабрика окон» Александр Родионов приехал из Ельца. Он считает, что сейчас как никогда важно расширять кругозор, знать, как обстоят дела с предпринимательством в стране и в регионе, с налогами, с видами на будущее.Полина Валентинова, основатель и руководитель бизнес-клуба «Навстречу», в котором уже более 250 участников, стала соорганизатором форума. Она говорит, что он — знаковое событие для региона, ведь под его эгидой собрались все предпринимательские сообщества. «Это очень классная история. Даже Сергей Курбатов отметил, что атмосфера тут такая, что видно, сюда никого не загоняли из-под палки».Когда объявили, что на форум зарегистрировалось 724 человека, уполномоченный по защите прав предпринимателей Вячеслав Боровских, у которого 15 мая был день рождения, признался: «У меня мурашки по коже! Это превзошло все наши смелые ожидания. И это — лучший для меня подарок!».Главный нерв форума бил током на сессии под длинным названием «Диалог с бизнесом: защита прав предпринимателей при проверках контрольно-налоговых органов». Выступление Бориса Федосимова, вице-президента «Опоры России», было очень жестким. Будучи юристом, председатель столичной коллегии адвокатов «Люди дела» на время стал прокурором:— В прошлом году, понимая, что приготовит 2026-й с его налоговой реформой, мы опросили 15 тысяч предпринимателей. Результат? Три варианта: «уйду в тень», «уйду в банкротство» и «подниму цены». Все это случилось. Средняя налоговая нагрузка для бизнеса в России в 39—47% против китайских 20—25% — это убийство предпринимательской инициативы. Все случилось четко по Артуру Лаферу: «Увеличение налогов первоначально приводит к увеличению бюджетных доходов, но после определенного уровня приводит к их падению».Одновременный рост налогов и неналоговых платежей, дорогие кредиты, неплатежи контрагентов, рост цен он назвал «идеальным штормом» (Сергей Курбатов позже сухо отметил: «Рост спроса увидим только при ставке ниже 12%»). Но хуже всего — постоянные изменения правил игры.— Мы каждый год меняем налоги, — возмущался юрист. — Невозможно планировать будущее, когда Налоговый кодекс написан так, что я, адвокат, читаю, читаю, читаю статью и не понимаю ее.В то же время Федосимов заметил, что налоговая система России — чрезвычайно эффективная, одна из лучших в мире, но она убивает бизнес:— Чтобы корова давала молока больше, ее надо не больше доить, а больше кормить, — этими словами он закончил свой эмоциональный спич.Евгения Уваркина как бывший опытный аграрий тут же выдала метафору, которую зал встретил смехом и аплодисментами:— Чтобы корова давала много молока, её нужно не чаще доить, а лучше кормить и меньше беспокоить!Однако у фискалов было другое мнение. Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Новоселов, который вышел на конференцию посредством телемоста с Сахалина, заявил: «Мы справлялись и не с такими сложностями, надеюсь, справимся с ними и в этот раз».Свое мнение он подкрепил заявлением о сокращении количества выездных проверок в стране до 5,4 тысячи. То есть под «камералку», в среднем, попали лишь два юрлица из 10 тысяч. Новоселов заговорил об «обелении» экономики, о полном выводе ее из тени как об идее президента России. Высокопоставленный налоговик сказал, что у правительства РФ есть четкий в этом отношении план. Он включает борьбу с нелегальным кредитованием, комплекс мер против лиц, ведущих деятельность без контрольно-кассовых аппаратов, закрепление признаков трудовых отношений, прикрытых сейчас договорами с самозанятыми, введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной продукции, урегулирование майнинга и цифровых валют. Приоритеты контрольной работы ФНС — побуждение бизнеса к добровольному исполнению налоговых платежей и контроль выгодоприобретателей по уплате НДС.Также Новоселов рассказал о грядущих изменениях в налоговом контроле в этом году, которые, как он считает, пойдут на пользу предпринимателям. Так, уведомление о вызове для дачи показаний ФНС будет передавать через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги. Несогласные с выводами налоговиков бизнесмены смогут подвать письменные возражения через личный кабинет уже с 1 сентября. Продолжается налоговая амнистия за дробление бизнеса в 2022—2023 годах, если он отказался от дробления в 2025-м. В России этой амнистией воспользовались уже 25 тысяч юрлиц в торговле, логистике, строительстве.— Нужно «обелиться» — и государство простит старые долги!Чтобы уйти от тяжелого разговора о налогах, участникам форума предложили… помечтать на визионерской сессии. В переводе с французского это слово значит провидец, прорицатель, мечтатель. В XVIII веке визионерами назывли людей, которые придаются «непрактичным фантазиям». Но, как оказалось, реальность порой круче всяких представлений о ней. Визионерская сессия от Ольги Ереминой (федерального эксперта по трендам) заставила зал замереть.— Мир на сломе эпох, — заявила она. — 250 лет деньгами правили миром. Следующие 250 лет — время смыслов. Неопределенность — это круто! Без нее нет свободы.Она привела пример липецкой «Кудыкиной горы»: «Убери оттуда хотя бы одну деталь — волшебство исчезнет». Сравнила традиционный бизнес с «классической живописью», а будущее — с «импрессионизмом», где важны эмоции и синергия с нейросетями. А вот еще одна цитата от «футуролога»: «В навигатор конечную точку никто, кроме вас, не вобьет». И еще: «Никто вам не скажет, как совмещать технологии и смыслы в том уникальном миксе, каким является ваш бизнес».Сергей Курбатов спустил визионеров с небес на землю честным рассказом о том, что сегодня представляет региональный малый и средний бизнес. Это — более 41 тысячи юрлиц. Такой бизнес в 2025 году дал без малого 23% всех налоговых доходов бюджета. В течение пяти последних лет предприниматели инвестировали в свое дело более триллиона рублей. Это показатель того, что предпринимательство у правительства области не ходит в Золушках. Регион может гордиться сильными бизнес-сообществами. Бурно развивается ОЭЗ «Липецк» — сейчас в разной стадии проектирования и строительства находится 15 заводов, рассчитанных на 1 800 новых рабочих мест. Реальная зарплата по региону годами опережает среднюю по России. «Это здорово».Но все это можно потерять, если упустить главное: свою конкурентоспособность. Чем бизнесу ответить на вызовы времени? Сергей Курбатов перечислил четыре инструмента, которые могут прийти на выручку. Первый — искусственный интеллект. «Хорошая новость в том, что у нас есть российские языковые модели, которые во многом конкурентоспособны западным. Мы можем и должны их использовать прямо сейчас». Второй — оптимизация производственных процессов. «Власть готова оказать вам в этом помощь». Сергей Курбатов открыл секрет успеха: если руководитель серьезно вовлечен в этот процесс, у него производительность труда растет сразу на 30%. «Идея очень простая — помочь бизнесу путем бережливых технологий избежать потерь, избежать того, что делать не нужно».Льготное финансирование за счет областного Фонда поддержки малого бизнеса — третий ключ к успеху. За время своего существования Фонд выдал 663 льготных кредита на 1,1 млрд рублей. Четвертый инструмент — повышение компетенций. Вице-губернатор сам отучился компьютерной грамотности в «Школе-21» и пригласил всех последовать его примеру.А еще приоритетными сферами приложения сил Курбатов назвал туризм и креативную экономику. Но власть готова обсуждать, что считать таковыми, через диалог с бизнес-сообществами.— Нам главное, чтобы все было по-честному, чтобы все, на что нам нужно потратиться, принесло потом реальный вклад в экономику. Вступайте в бизнес-объединение, формулируйте ваши позиции, развивайтесь!Посыл вице-губернатора поддержал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед. Он рассказал поучительную историю из своего опыта:— Дело было в 1995 году. В кассах банка тогда лежали счеты, а рядом — калькуляторы. И я увидел, что кассиры не хотят ими пользоваться, предпочитая катать костяшки по проволоке. Им так было проще. Они так привыкли. Только когда эти счеты у них забрали, они перешли на новую для них технологию. Это я к тому, что результат будет у тех, у кого будет желание и смысл что-то поменять.Сергей Меламед заметил, что лишь 20% компаний в России имеют стратегии, и большинство из них тактические, на несколько лет вперед. Он призвал не забывать «принцип велосипеда»: кто перестанет крутить педали, тот остановится и упадет на бок. «И вас обойдут конкуренты. И вы погибнете».Участникам форума в зависимости от их интересов было предложено поработать на других сессиях: «Искусственный интеллект для бизнеса. Возможности и реальные результаты», «Молодежному предпринимательству быть. Возможности для развития», «Инфраструктура сервиса и впечатлений», «Экспорт без границ: как липецкому бизнесу выйти на новые рынки в 2026 году». К финалу стало понятно: главный итог мероприятия — не резолюция, а атмосфера. Юлия Алферова (член комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика») призналась: «Я восемь лет в бизнесе, но такой зрелости, такого партнерства, как тут, в Липецке, не видела нигде». И призвала бизнес работать с партнерами и обществом в парадигме трех «Д», сформулированных деканом и профессором экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александром Аузаном: через доверие, договороспособность и долгий взгляд.Когда страсти улеглись, а победителей конкурса «Лидер МСБ-2025» наградили, Сергей Курбатов подвел черту в разговоре с журналистами:— На форуме много раз прозвучало слово «неопределенность». Действительно, она сейчас на самом высоком уровне. Такого даже в пандемию ковида не было. Что делать бизнесу? Знаете, есть такая хорошая фраза, что план хорош до первой битвы, но гораздо хуже отсутствие плана. Поэтому бизнес должен планировать так далеко, насколько позволяет действительность. И в этом смысле любой план, даже план на полгода вперед, лучше хаотических движений. Мы дали предпринимателям увидеть тренды на ближайшие три года. Но важно понимать, что на этом горизонте есть очень много событий, к которым бизнес должен быть готов. Важно иметь варианты действия для одного и для другого сценария.Власть в Липецкой области всегда находится с бизнесом в честном диалоге. И этот форум — лишь продолжение этого тренда. Ситуация в экономике сложная, но бизнес должен развиваться, должен расти. И я снимаю шляпу перед нашим предпринимательским сообществом. Я говорю это абсолютно искренне.