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Общество
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сегодня, 09:50
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Первый набор липецкого медвуза составит 144 студента
В Липецке студенты получат базовое медицинское образование по специальности «Лечебное дело». Почти все они будут учится с обязательством остаться в области.
Предполагается, что 90 студентов наберут по целевой квоте, 44 — по программе «Губернаторский набор». Это следует из ответа на запрос в региональное министерство здравоохранения депутата Липецкого областного Совета Анатолия Шкатова.
В минздраве GOROD48 сообщили, что подбором педагогов и ректора филиала занимается головной вуз — Российский университет медицины. Предположительно, часть педагогов будут местными (в Липецке работают шесть докторов медицинских наук), часть — из других регионов, кроме того, возможно, привлечение педагогов из липецких вузов по схожим специальностям (например, латинский и английский языки).
Напомним, на создание в Липецке филиала Российского университета медицины из областного бюджета выделены 179,3 миллиона рублей. Филиал разместится в здании бывшего ЦУМа.
«Открытие филиала (…) станет эффективным шагом для решения кадрового вопроса региона, будет способствовать привлечению в медицинские организации Липецкой области высококвалифицированных кадров, положительно скажется на развитии сопутствующих инновационных областей образования, науки, бизнеса и компенсирует убыль медицинских кадров в связи с выходом на пенсию», — сообщили в региональном минздраве, по данным которого, системе здравоохранения области сейчас не хватает 300 врачей, а 29% работающих докторов достигли пенсионного возраста.
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