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сегодня, 09:50
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Первый набор липецкого медвуза составит 144 студента

В Липецке студенты получат базовое медицинское образование по специальности «Лечебное дело». Почти все они будут учится с обязательством остаться в области.

Первый набор Липецкого филиала Российского университета медицины составит 144 студента. Образование они будут получать по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре.

Предполагается, что 90 студентов наберут по целевой квоте, 44 — по программе «Губернаторский набор». Это следует из ответа на запрос в региональное министерство здравоохранения депутата Липецкого областного Совета Анатолия Шкатова.

В минздраве GOROD48 сообщили, что подбором педагогов и ректора филиала занимается головной вуз — Российский университет медицины. Предположительно, часть педагогов будут местными (в Липецке работают шесть докторов медицинских наук), часть — из других регионов, кроме того, возможно, привлечение педагогов из липецких вузов по схожим специальностям (например, латинский и английский языки).

Напомним, на создание в Липецке филиала Российского университета медицины  из областного бюджета выделены 179,3 миллиона рублей. Филиал разместится в здании бывшего ЦУМа.

«Открытие филиала (…) станет эффективным шагом для решения кадрового вопроса региона, будет способствовать привлечению в медицинские организации Липецкой области высококвалифицированных кадров, положительно скажется на развитии сопутствующих инновационных областей образования, науки, бизнеса и компенсирует убыль медицинских кадров в связи с выходом на пенсию», — сообщили в региональном минздраве, по данным которого, системе здравоохранения области сейчас не хватает 300 врачей, а 29% работающих докторов достигли пенсионного возраста.

 
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Комментарии (33)

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Как гость
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Сначала новые
Тепло
18 минут назад
6 докторов наук !!!!Где же они наработки свой опыт , в каких лабораториях ???Шуршуков один из них .Очень грустно .
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Ответ
18 минут назад
Как же культурные традиции поколений? Декоммунизировали.
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Когда
19 минут назад
Детям вернут поликлинику на Зегеля, замучились по всему городу ездить!?
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Не нужен
22 минуты назад
Не нужен ВУЗ в этом месте. Где-нибудь в районе Университетского пусть строят. В этом месте должен быть аквапарк, дворец спорта или что-нибудь значимое для всех горожан
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САИ
24 минуты назад
Идея как бы хорошая. Но с кадрами проблема, соответственно такие будут и врачи . Это все равно , что в колхозе открыть радиотехнический университет.
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Как?
31 минуту назад
Уже нельзя будет простому прохожему в знойный летний день войти в тенистые коридоры ЦУМа? И выбрать товары в Галантерее и Спорттоварах? Полюбоваться на палатки и самогонные аппараты в отделе Охоты и Рыбалки? А как же культурные традиции поколений?
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Место
31 минуту назад
где хочется ржать!
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Гостья1
32 минуты назад
Юморим...а лечить некому....! Мы не жаловались,что отработать положенное после окончания обязаны и дипломы получали после отработки. Да надо было УЧИТЬСЯ!!! Диплом давал право работать и зарабатывать и мы знали для чего учимся. Надо менять отношение к обучению .Диплом не шпаргалка и относиться к нему надо с уважением. И себя научиться уважать!
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Будут
33 минуты назад
тренироваться на областных чиновниках
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доцент Федул
34 минуты назад
А ректором-профессором кто будет ? Коля Бирюков ?
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Нет
17 минут назад
Осип Абрамович Шнипперсон
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Неделя 48
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