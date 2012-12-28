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Общество
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сегодня, 12:00
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«Тусили на съемной квартире»: соседи вычислили тех, кто устроил канонаду
Компанию, запустившую салют во время желтого уровня опасности, записали камеры наблюдения.
Возмущенные жители района провели собственное расследование и нашли тех, кто перепугал множество людей. Трех девушек и молодого мужчину записали сразу несколько камер наблюдения.
«Они тусили на съёмной квартире. Снимали ее посуточно на улице Стаханова», — рассказали жители района.
Полиция проверит эту информацию на наличие противоправных действий со стороны веселой компании. Напомним также, что запуск салютов фейерверков запрещен областным оперштабом еще в мае 2023 года.
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