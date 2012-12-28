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сегодня, 12:00
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«Тусили на съемной квартире»: соседи вычислили тех, кто устроил канонаду

Компанию, запустившую салют во время желтого уровня опасности, записали камеры наблюдения.

Накануне в четыре утра жителей района «Европейский» разбудили звуки салюта. Неприятно, конечно, но пережить можно, если бы не действовавший в это время желтый уровень опасности.

Возмущенные жители района провели собственное расследование и нашли тех, кто перепугал множество людей. Трех девушек и молодого мужчину записали сразу несколько камер наблюдения.

«Они тусили на съёмной квартире. Снимали ее посуточно на улице Стаханова», — рассказали жители района.

Полиция проверит эту информацию на наличие противоправных действий со стороны веселой компании. Напомним также, что запуск салютов фейерверков запрещен областным оперштабом еще в мае 2023 года.
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Комментарии (13)

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Липчанин
11 минут назад
Проверить на причастность к террористическим ячейкам и если по этой линии чисты, то на сво отправить "салюты" запускать или корректировать запуски
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Рита
20 минут назад
Так вот она какая, липецкая молодежь, «воспитанная» в духе патриотизма и уважения чувств верующих. Страстная неделя! Наверное, и Пасху отмечать будет, не понимая, что это вообще такое.
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Бонгачат
21 минуту назад
Съемные квартиры обычно используют для зарабатывания денег на веб сессиях.
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аналитик
22 минуты назад
За последние несколько лет не видел ни одного полицейского . они хоть в Липецке есть ?
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Баба Нюра
23 минуты назад
Живу в деревне 20 км от Липецка, рядом озеро, звуки выстрелов постоянные, а жители думают кто это, охотники или же нет, салют хоть видно.
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Врач Психиатр
30 минут назад
Нормальные девушки по ночам по съемным квартирам не шастают. Да и с такими "дамами" нормальные парни не ходят. Надо себя уважать. Выбирайте приличных. Вот и итог.
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Ды
33 минуты назад
На СВО их, за такое. Там сразу ума прибавиться
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У
35 минут назад
Полиция этим не занимается, к сожалению. Сами расследуем.
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Гоголь Н.В.
23 минуты назад
Это и ежу понятно
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нуинуу
40 минут назад
а может действительно одним, вторым так задать вопрос: не специально ли они пускают ,чтобы место указать, да хорошенький штраф. Может тогда немного люди начнут думать мозгами?
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Qwerty
58 минут назад
Наказать жестко.
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