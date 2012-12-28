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37 минут назад
3

Евгений Боровских ушел с поста мэра Ельца

Теперь он исполняющий обязанности уполномоченного по правам предпринимателей Липецкой области.

Сегодня сессия Елецкого городского Совета депутатов по результатам тайного голосования приняла отставку мэра Евгения Боровских. О грядущей отставке елецкого мэра GOROD48 сообщил еще еще в середине января, когда губернатор Игорь Артамонов предложил Евгению Боровских занять должность бизнес-омбудсмена. На последней сессии Липецкого облсовета депутаты проголосовали за это назначение.

Напомним, Евгению Боровских 41 год, он родился в Липецке. Окончил Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (юрист), и магистратуру Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина (экономика). Работал в областном управлении сельского хозяйства и управлении земельных и имущественных отношений. С октября 2019 года является главой Ельца.

На следующей сессии елецкие депутаты создадут комиссию по выборам нового мэра

Фото: пресс-служба мэрии Ельца
отставка
Евгений Боровских
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Комментарии (3)

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Сначала новые
3 минуты назад
Теперь предпринимательство в Липецкой области попрёт, как на дрожжах!
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Коренной липчанин
15 минут назад
Можно стать уполномоченным по правам предпринимателей, не разу им не бывши
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Ельчане
22 минуты назад
всё ... началась предвыборная чехорда ...
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