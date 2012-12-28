Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Общество
154
37 минут назад
3
Евгений Боровских ушел с поста мэра Ельца
Теперь он исполняющий обязанности уполномоченного по правам предпринимателей Липецкой области.
Напомним, Евгению Боровских 41 год, он родился в Липецке. Окончил Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (юрист), и магистратуру Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина (экономика). Работал в областном управлении сельского хозяйства и управлении земельных и имущественных отношений. С октября 2019 года является главой Ельца.
На следующей сессии елецкие депутаты создадут комиссию по выборам нового мэра
Фото: пресс-служба мэрии Ельца
1
1
1
0
0
Комментарии (3)