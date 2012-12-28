В Липецкой области температура перешагнет отметку в +30

Жару не смогут сбить даже небольшие дожди.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона. 17 мая днем при прохождении через территорию региона атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди с грозами.Среднесуточные температуры составят 20-22 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, при грозе порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14, днем – от +27 до +32.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 17 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.