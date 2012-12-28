Микрорайон «Европейский»: виден свет в конце туннеля

В «Липецкэнерго» пообещали уже этой весной избавиться от «эффекта домино» в одном из самых больших жилых массивов города — массового отключения потребителей из-за малейшей аварии на сетях. Но энергетики не знают, что делать с другими новыми микрорайонами — «Звездным» и «Победой» — застройщики которых не передали им документацию на построенные электросети.