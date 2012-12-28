Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей
40-летняя липчанка заплатила мошенникам за улучшение персонажа в «Роблакс» 90 000 рублей
Общество
394
47 минут назад
3
Микрорайон «Европейский»: виден свет в конце туннеля
В «Липецкэнерго» пообещали уже этой весной избавиться от «эффекта домино» в одном из самых больших жилых массивов города — массового отключения потребителей из-за малейшей аварии на сетях. Но энергетики не знают, что делать с другими новыми микрорайонами — «Звездным» и «Победой» — застройщики которых не передали им документацию на построенные электросети.
… Ситуацию с нестабильным электроснабжением «Европейского» можно считать врожденным пороком комплексной застройки района Группы компаний «СУ-5» Михаила Захарова. Проект по возведению жилья, объектов соцкультбыта, инженерных сетей и коммуникации организация завершить не сумела в связи с возбуждением уголовных дел по факту обмана дольщиков. Михаил Захаров сбежал за границу, директора его бизнес-структур попали под следствие и суд, а предприятия Группы компаний «СУ-5» были признаны банкротами.
Незадолго до иммиграции, летом 2017 года, председатель Совета директоров «Группы компаний СУ-5» Михаил Захаров распространил сообщение для СМИ, заявив, что его компания построила под гарантии города электросети на 280 млн рублей, сети холодного водоснабжения и канализации на 110 миллионов, сети теплоснабжения на 250 миллионов, дороги на 100 миллионов, но все это мэрия не выкупила. Городская администрация построила в микрорайоне две трансформаторные подстанции (они находятся в аренде у «Россетей»). Еще одну купил у Захарова новый застройщик района, ООО «ОДСК Липецк». Остальное коммунальное имущество ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой – М» — все кабельные линии 10 кВ и пять трансформаторных подстанций вместе с документами, схемами, чертежами — попали в конкурсную массу предприятия-банкрота. Стали, по сути, бесхозяйными со всеми вытекающими последствиями для жителей района, яслей, трех детсадов, школы и кучи коммерческих объектов.
С тех пор дома «Европейского», которые успел построить беглый предприниматель и ряд иных застройщиков, жили от одной аварии до другой, ведь Михаил Захаров не передал на баланс муниципалитета сети и коммуникации. А в прошлом году конкурсный управляющий Константин Ефимов все же продал с аукциона принадлежащую «СУ-5» «малую энергетику», хотя заверял, что безвозмездно передаст ее в муниципальную собственность. Купил все это хозяйство Алексей Кирпич, учредитель и директор ООО «Первая сетевая компания», чтобы не лишится статуса сетевой компании и, соответственно, причитающегося ему тарифа на транспортировку электроэнергии. И вот тебе на: 2-го и 4-го марта «Европейский» снова погружался во тьму!
… События развивались стремительно. Уже в среду, 5 марта депутат от «Европейского» Алексей Харин, у которого за эти дни от звонков избирателей раскалился телефон, инициировал обращение к мэру Липецка спикера горсовета Евгении Фрай о необходимости срочных мер по наведению порядка в энергоснабжении микрорайона. 6 марта министр энергетики и тарифов Липецкой области Михаил Боев собрал экстренное совещание с участием руководителей липецкой дочки «Росстетей», компании «Липецкэнерго» и «Первой сетевой компании». Как говорит депутат, диалог получился жестким. Оказалось, что между компаниями нет должной коммуникации, а «Первая сетевая» до сих пор не смогла обеспечить перевод обесточенных потребителей на резервную подачу электроэнергии. А на следующий день стружку с энергетиков снимал уже мэр Липецка Роман Ченцов.
На комиссии в горсовете, рассказывая об аварийных отключениях 2-го и 4-го марта в «Европейском» заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков заявил, что релейная защита из-за проблем на конкретных кабелях почему-то не переключала потребителей на резервные линии, а обесточивала весь микрорайон.
В ответ директор «Первой сетевой компании» Алексей Кирпич заявил, что по непонятным ему причинам защита отключила весь микрорайон от питающей его ячейки распределительной подстанции «Октябрьской»:
— Наши защиты — в порядке. Нам нужно две-три недели, чтобы отработать селективность и решить проблему. Также мы начали сплошную проверку всего электрохозяйства в «Европейском», которое нам досталось в плохом состоянии. Хочу сказать, что мы своими силами уже восстановили 40 кабельных линий и две переложили заново. Поверьте, с нашим приходом в микрорайоне количество аварий на сетях уменьшилось в 20 раз!
Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник Центра управления сетями «Липецкэнерго» Андрей Арапов объяснил мартовские инциденты проблемой неселективности. Так в энергетике называют эффект домино, когда последовательно не срабатывают защитные аппараты на каждом последующем этапе распределения электроэнергии от подстанций к потребителям при замыкании или перегрузке в сетях. «С этим делом мы разберемся».
Другой представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков пообещал установить в каждой подстанции «Европейского» оборудование, которое будет оперативно информировать «Россети» об авариях на сетях.
Но просто так отделаться от депутатов энергетикам не удалось. Алексей Харин заявил, что света в «Европейском» не было без пары часов сутки, а не час-полтора, как заявляли представители ресурсных компаний:
— Это недопустимо в высотном жилом массиве, жизнеобеспечение которого целиком зависит от электроэнергии. Аварии усугубила ваше плохое взаимодействие! Аварийным бригадам недопустимо уезжать с места ЧП до полного завершения восстановления подачи электроэнергии во все дома!
В свою очередь, представители «Липецкэнерго» перевели стрелки на мэрию, которая принимает от застройщиков сети и энергообъекты без документов. По словам Вячеслава Горчакова, это — повсеместная ситуация в городе. Часть электрооборудования от этого и иных застройщиков, в том числе иногородних, которых уже нет в Липецке, не передана ни «Россетям», ни «Первой сетевой компании», ни вообще кому-либо. И как с этим быть, энергетики не понимают.
Вячеслав Горчаков сказал, что во всех жилых массивах-новостройках — одна и та же проблема: застройщики строят сети на тяп-ляп:
— Аварии на них происходили и будут происходить, так как застройщики в будущем не планируют эксплуатировать сети. Они, естественно, экономят. Применяют материалы ненадлежащего качества, нанимают подрядные организации без достаточной квалификации. Везде, где застройщику передается строительство сетей, везде это будет происходить. Это микрорайоны «Европейский», «Победа», «Звездный». Гулевский строил «Европейский», «Победу» — Иванов, «Звездный» — Уваркина. Вопросов некому уже задавать, почему все так. У нас нет полной картины того, с чем мы имеем дело, ведь у нас нет всей необходимой для понимания ситуации документации! Нас обязывают принять сети и объекты без документов, и мы потом вынуждены во всем этом как-то разбираться.
Вице-мэр Светлана Сурмий признала, что электросети и объекты в названных микрорайонах строили компании, получившие право на комплексное освоение территории в правительстве области. Если говорить о «Победе» и «Звездном», то всю инфраструктуру там строили возвели известные липецкие компании.
— Светлана Игоревна, прошу включиться в ситуацию. Ведь застройщики «Победы» и «Звездного» никуда не делись. Они продолжают работать. Брошенных сетей не должно быть. Чтобы потом нам за счет бюджета не тратиться на их инвентаризацию и постановку на учет, — обратился к вице-мэру Алексей Харин.
0
0
2
0
2
Комментарии (3)