Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке стая собак и кошка погрызли автомобиль
Общество
На улице Катукова в Липецке нашли труп с огнестрельным ранением
Происшествия
В Добровском округе — нашествие змей?
Общество
Объявлен отбой желтого уровня: сбиты два БПЛА
Происшествия
Избиение девочки в туалете: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Разборками девочек-подростков в туалете пиццерии занимается полиция
Происшествия
«Вывез в лес и угрожал монтировкой»: в Липецке будут судить черного риелтора
Происшествия
Под Липецком группа браконьеров убила олениху и вступила в схватку с охотинспекторами
Происшествия
«Шо? Опять?!» Гость из Мурманска снова пытался спрыгнуть с пятого этажа в Липецке
Происшествия
«Бессмертный полк» пройдет в очном формате
Общество
Читать все
Полицейские установили всех участников инцидента с избиением девочки
Происшествия
В Липецкой области вводится режим повышенной готовности
Общество
Пропавший житель Плеханово нашелся
Происшествия
Виновник пьяного ДТП проведёт год в колонии
Происшествия
Предложил подвезти и ограбил
Происшествия
70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сухая трава в пригороде Липецка потушена
Происшествия
Над Липецком стоит густой столб дыма
Происшествия
Антициклон принес в Липецкую область жаркую погоду
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
458
29 минут назад
11

Полицейские установили всех участников инцидента с избиением девочки

По итогам проверки несовершеннолетних могут поставить на профилактический учет.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 совместно с сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Липецкой области установили всех участников избиения 12-летней девочки в туалете пиццерии на улице Терешковой.

Все они несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет. Полицейские выясняют мотив избиения.

«В действиях родителей девушек усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 5.35 КоАП РФ „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“. Также по итогам проверки будет решаться вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учёт», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, по факту публикации видно с избиением региональный Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве группой лиц.
избиение
хулиганство
1
0
0
3
0

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сажать надо
2 минуты назад
До Бастрыкина идти надо , что б неповадно другим было
Ответить
Гость
4 минуты назад
Наказать родителей и барышень. Хорошо наказать. Дабы другим неповадно было.
Ответить
Тоже мама
5 минут назад
Вот даже не знаю как бы я поступила, если бы такая свора била моего ребенка...Зло должно быть наказано...
Ответить
политэкономикс
6 минут назад
Общественное бытие определяет общественное сознание.
Ответить
И что
9 минут назад
Это всё наказание???
Ответить
Мама
12 минут назад
Вот на линейке школьной их при всех также . и на видео снять. И по 1 каналу показать . Может следующие бы задумались, стоит так делать или нет.
Ответить
Они
12 минут назад
Вот вам самозанятая молодёжь,раньше спорт клубы бесплатные были сейчас все за деньги,все трц заполнены молодёжью просто тусуются там вот и результат.
Ответить
12
14 минут назад
От 14 летних можно и посадить по закону для профилактики , чтоб другие думали.
Ответить
Врач
16 минут назад
Полная деградация общества,все начинается с дет сада ,школы и т.дл.
Ответить
Дед
18 минут назад
Очень жестокая молодёжь ,слабого толпой забивают и это не единичный случай.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить