70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
Происшествия
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29 минут назад
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Полицейские установили всех участников инцидента с избиением девочки
По итогам проверки несовершеннолетних могут поставить на профилактический учет.
Все они несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет. Полицейские выясняют мотив избиения.
«В действиях родителей девушек усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 5.35 КоАП РФ „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“. Также по итогам проверки будет решаться вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учёт», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, по факту публикации видно с избиением региональный Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве группой лиц.
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