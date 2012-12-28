Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка макетом ножа
Происшествия
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21 минуту назад
Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка макетом ножа
Восьмилетний мальчик получил тяжелую травму глаза. Его перевезли на лечение в Калугу.
О состоянии здоровья ребенка облздрав ничего не сообщает. Известно одно — травма глаза, полученная учеником начальной школы в игре «в войнушку», тяжелая.
По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка.
Напомним, что этот инцидент произошел в понедельник, 14 апреля.
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