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45 минут назад
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Наезд «Фольксвагена» на девочку записал авторегистратор

ДТП произошло на улице Неделина. Девочка получила травму.

Аварию с участием 11-летней липчанки, которая произошла днем 14 апреля в районе 15-й школы Липецка, записал авторегистратор.

Судя по записи, девочка переходила оживленную проезжую часть по пешеходному переходу в сторону школы и везла рядом с собой велосипед. Уже на правой полосе она попала под автомобиль «Фольксваген» 68-летнего водителя.

По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, 11-летняя девочка получила травму, после оказания помощи врачи больницы отпустили ее домой.
ДТП
авария
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Комментарии (16)

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дед 90 лет
2 минуты назад
Валентина прошу прощение виноват водила девочка была уже на середине
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Горожанину
4 минуты назад
Единственное что обязан сделать водитель, соблюдать скоростной режим и пропускать пешехода. При том что на видео видно, что он ехал один, обзор никто не мешал и пешехода видно заблогавременно!!! Но дятлам этого не объяснить
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Для
6 минут назад
Фразы "Посмотрел бы я, если бы на месте водителя был ваш муж", а при чем здесь мой муж??? ОБЪЯСНИ МНЕ, ГДЕ ЗДЕСЬ ВИНА ДЕВОЧКИ???? баран 70 летний за рулём ехал как у себя в деревне и плевать хотел на пдд. Видимо ты такой же дятел судя по твоему раскладу!!!
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Молодежь
10 минут назад
Ну и куда она перлась? Машину что ли не видела?
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Пожизненно
10 минут назад
Посадить этого барана, чтобы больше никого не покалечил!!!
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горожанин
10 минут назад
Что стоило сделать водителю: 1. Давить на тормоз сильнее, 2. Дать звуковой сигнал, если видел, что не получается остановиться, чтобы пешеход обратил внимание, и остановился сам, 3. Выехать на встречку, если по-другому избежать столкновения с пешеходом уже невозможно, конечно, если позволяет дорожная обстановка, как в данном случае - всего метр в сторону в конце остановки, и столкновения можно было бы избежать. Ну и в принципе заранее притормаживать перед нерегулируемым переходом, но это как бы и так ясно.
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Елена
14 минут назад
Вопрос к властям, почему на такой оживленной дороге и на переходе к школе не установлен светофор или хотя бы кнопка. И камер нет. Там водители вообще не останавливаются. Каждый раз, переходя дорогу рискуем жизнью.
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Сантильяна
19 минут назад
Девочка как и положено, спешилась с велосипеда переходя дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, но и это еë не спасло!
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Нате
19 минут назад
Приехали?!!! Ещё одна курица
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Дед
20 минут назад
Из деревни без прав. Куда разгоняться то на спуске и тем более перед нерегулируемым пешеходным переходом??? Родственники этого барана, куда вы смотрите?
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