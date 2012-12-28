Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Происшествия
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45 минут назад
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Наезд «Фольксвагена» на девочку записал авторегистратор
ДТП произошло на улице Неделина. Девочка получила травму.
Судя по записи, девочка переходила оживленную проезжую часть по пешеходному переходу в сторону школы и везла рядом с собой велосипед. Уже на правой полосе она попала под автомобиль «Фольксваген» 68-летнего водителя.
По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, 11-летняя девочка получила травму, после оказания помощи врачи больницы отпустили ее домой.
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