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1061
сегодня, 15:16
22

Исполнение обязанностей мэра Ельца возложено на 30-летнего Вячеслава Жабина

В Ельце Вячеслав Жабин работает несколько лет. В 2024-м он был назначен вице-мэром города.

Руководить Ельцом с 15 апреля  будет Вячеслав Жабин. Исполнение обязанностей мэра на него возложил губернатор Игорь Артамонов. 

«До назначения исполняющим обязанности главы города Вячеслав Павлович был первым заместителем мэра. Хорошо знает все сферы Ельца, его проблемы и потенциал. Уверен, что его ответственность, целеустремлённость и энергия помогут заслужить доверие жителей, а городу это позволит двигаться вперёд», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня сессия Елецкого городского Совета одобрила отставку мэра Евгения Боровских в связи с его переходом на должность регионального бизнес-омбудсмена. 

30-летний Вячеслав Жабин появился в Ельце несколько лет назад. В 2023-м году однокашник спикера облсовета Владимира Серикова по обучению в МГИМО, стал заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко, дедом Владимира Серикова. В сентябре прошлого года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в мэрию Ельца и сразу — первым замом главы города, курирующим сферы дорожного и коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.

Елец
назначения
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Комментарии (22)

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Ку
21 минуту назад
мовство сплошное
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Нервная мать
27 минут назад
Вспомнилась песня Высоцкого "Если друг оказался вдруг"
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:D
36 минут назад
Наиглавнейший министр Абаж.
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Sергий
37 минут назад
Да будет процветать кумовство!
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Алоизий
37 минут назад
Браво, что здесь ещё скажешь.
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Саша-Либерал
39 минут назад
Класс! Прям как в Европе!
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Не жалуйтесь
40 минут назад
Сами за это голосовали в 90х.
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Луценко
40 минут назад
вмятины и полоски на виске наверное проснулся ток
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Колян
43 минуты назад
Не уж то опять дедушка помог.
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Жесть
35 минут назад
Читайте и вникайте - что бред пишите, чей дедушка?????
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Партработник
45 минут назад
Как процветало кумовство так оно и процветает.
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Неделя 48
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