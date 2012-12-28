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Политика
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сегодня, 15:16
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Исполнение обязанностей мэра Ельца возложено на 30-летнего Вячеслава Жабина
В Ельце Вячеслав Жабин работает несколько лет. В 2024-м он был назначен вице-мэром города.
«До назначения исполняющим обязанности главы города Вячеслав Павлович был первым заместителем мэра. Хорошо знает все сферы Ельца, его проблемы и потенциал. Уверен, что его ответственность, целеустремлённость и энергия помогут заслужить доверие жителей, а городу это позволит двигаться вперёд», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня сессия Елецкого городского Совета одобрила отставку мэра Евгения Боровских в связи с его переходом на должность регионального бизнес-омбудсмена.
30-летний Вячеслав Жабин появился в Ельце несколько лет назад. В 2023-м году однокашник спикера облсовета Владимира Серикова по обучению в МГИМО, стал заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко, дедом Владимира Серикова. В сентябре прошлого года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в мэрию Ельца и сразу — первым замом главы города, курирующим сферы дорожного и коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.
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