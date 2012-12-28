Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
Чудом разошлись: утренняя пробка на улице Студёновской могла вырасти из-за ДТП с мотоциклом
Общество
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сегодня, 12:08
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Первомайской демонстрации в Липецке не будет
Профсоюзы вновь выбрали формат онлайн.
— Мы опять будем проводить наши мероприятия онлайн или в иных формах. Мы сознательно минимизируем массовые мероприятия на открытых пространствах, — сообщили GOROD48 в Федерации профсоюзов Липецкой области.
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