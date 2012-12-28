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сегодня, 12:08
10

Первомайской демонстрации в Липецке не будет

Профсоюзы вновь выбрали формат онлайн.

В этом году, как и в 2022-2024 годах, Федерация профсоюзов Липецкой области не будет проводить первомайских шествий.

— Мы опять будем проводить наши мероприятия онлайн или в иных формах. Мы сознательно минимизируем массовые мероприятия на открытых пространствах, — сообщили GOROD48 в Федерации профсоюзов Липецкой области.
Первомай
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Комментарии (10)

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Сначала новые
НикитичЪ
18 минут назад
Нет теперь трудящихся ! Теперь коммерсанты и самозанятый народ ! Так зачем прослойки населения праздники другой страны ? Если правят капиталисты и фабриканты ? Где правит у них доллар, а не рабочий класс ! У народа праздники теперь в запрете и демонстрации наказуемы и работать их заставили до 65 ! А сами ? Подсчитывают доллары чужие ! А чтоб не бунтовали ? На высокие цены ! Платят прожиточный минимум населению !
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Не зря
26 минут назад
Они и работают онлайн.
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Мда уж
31 минуту назад
Профсоюз работников образования . Каждое второе фото , как они где-то хором поют. Вместе весело проводят время .
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Анна
37 минут назад
ничего не изменится, 3-тья мировая в дверь стучится.
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65+
39 минут назад
Профсоюзы находятся под колпаком работодателей буржуев , кормятся из их корыта они ни когда не будут защищать человека труда только взносы собирают .
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житель
41 минуту назад
советское прошлое должно уйти в прошлое как и огороды родителей!
Ответить
46 минут назад
Имитаторы бурной деятельности!
Ответить
Ной
46 минут назад
Вот бы такой режим работы
Ответить
Профсоюзы
49 минут назад
Ничего не решали в хорошие времена,а сейчас и во все...
Ответить
Профсоюзов
сегодня, 12:17
Сейчас нет,есть приспособленцы,имитирующие работу......
Ответить
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