Первомайской демонстрации в Липецке не будет

Профсоюзы вновь выбрали формат онлайн.

В этом году, как и в 2022-2024 годах, Федерация профсоюзов Липецкой области не будет проводить первомайских шествий.— Мы опять будем проводить наши мероприятия онлайн или в иных формах. Мы сознательно минимизируем массовые мероприятия на открытых пространствах, — сообщили GOROD48 в Федерации профсоюзов Липецкой области.