Во время игры в «войнушку» нож попал в лицо ученику начальной школы

Девятилетний мальчик госпитализирован с травмой глаза.

Вчера в офтальмологическое отделение областного клинического центра поступил ребенок 2016 года рождения с проникающим ножевым ранением левого глаза.По данным GOROD48, мальчик получил травму, когда после уроков играл с одноклассникам в «войнушку» у дома №67 на улице Гагарина: ему в лицо, возможно случайно, попал нож, который бросил один из ребят. В обстоятельствах получения учеником 24-й школы тяжелой травмы глаза сейчас разбираются правоохранительные органы.