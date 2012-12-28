Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Общество
743
сегодня, 09:24
4
Во время игры в «войнушку» нож попал в лицо ученику начальной школы
Девятилетний мальчик госпитализирован с травмой глаза.
По данным GOROD48, мальчик получил травму, когда после уроков играл с одноклассникам в «войнушку» у дома №67 на улице Гагарина: ему в лицо, возможно случайно, попал нож, который бросил один из ребят. В обстоятельствах получения учеником 24-й школы тяжелой травмы глаза сейчас разбираются правоохранительные органы.
0
3
2
1
0
Комментарии (4)