Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Общество
623
32 минуты назад
13
Вице-губернатором области назначен ветеран СВО
Выпускник программы «Время героев» Роман Балашов стал седьмым заместителем Игоря Артамонова.
«Липчанин Роман Балашов — выпускник программы «Время героев», которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Несколько месяцев ветеран СВО проходил стажировку в правительстве Липецкой области под руководством главы региона Игоря Артамонова», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Роман Балашов окончил Военный авиационный инженерный университет в Воронеже (сейчас — Военно-воздушная академия имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина). Больше 17 лет служил в армии, воевал в горячих точках. На СВО — с сентября 2022, командовал полком по линии разведки, дважды был ранен.
Фото: Telegram-канал Липецкая область
2
2
0
7
1
Комментарии (13)