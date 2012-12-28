Вице-губернатором области назначен ветеран СВО

Выпускник программы «Время героев» Роман Балашов стал седьмым заместителем Игоря Артамонова.

Новым вице-губернатором Липецкой области назначен Роман Балашов. Он будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, спорта и молодёжной политики. Часть функционала он забрал у первого заместителя губрентора Александра Рябченко, который до сегодняшнего дня курировал вопросы внутренней и информационной политики, взаимодействия с правоохранительными и административными органами, мобилизационной подготовки, физической культуры и спорта«Липчанин Роман Балашов — выпускник программы «Время героев», которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Несколько месяцев ветеран СВО проходил стажировку в правительстве Липецкой области под руководством главы региона Игоря Артамонова», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.Роман Балашов окончил Военный авиационный инженерный университет в Воронеже (сейчас — Военно-воздушная академия имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина). Больше 17 лет служил в армии, воевал в горячих точках. На СВО — с сентября 2022, командовал полком по линии разведки, дважды был ранен.