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623
32 минуты назад
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Вице-губернатором области назначен ветеран СВО

Выпускник программы «Время героев» Роман Балашов стал седьмым заместителем Игоря Артамонова.

Новым вице-губернатором Липецкой области назначен Роман Балашов. Он будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, спорта и молодёжной политики. Часть функционала он забрал у первого заместителя губрентора Александра Рябченко, который до сегодняшнего дня курировал вопросы внутренней и информационной политики, взаимодействия с правоохранительными и административными органами, мобилизационной подготовки, физической культуры и спорта

«Липчанин Роман Балашов — выпускник программы «Время героев», которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Несколько месяцев ветеран СВО проходил стажировку в правительстве Липецкой области под руководством главы региона Игоря Артамонова», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Роман Балашов окончил Военный авиационный инженерный университет в Воронеже (сейчас — Военно-воздушная академия имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина). Больше 17 лет служил в армии, воевал в горячих точках. На СВО — с сентября 2022, командовал полком по линии разведки, дважды был ранен.

Фото: Telegram-канал Липецкая область
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Ссёоки
3 минуты назад
Ну теперь может в школе-35 будет физкультура,и нвп.И поставьте патриотичного директора школы.Ни разу при ней не были приглашеы бывшие ученики прошедших КТО в Чечне,Сирии и Украине.Да и пора порядок в школе наводить.
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Ответ
3 минуты назад
В сельсоветах работать надо . А здесь курируй и курируй себе молодежную политику . Есть она , нет её , никому не ведано .
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Давай
4 минуты назад
Нам Маска, по сокращению чинуш.
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
5 минут назад
молодёжной политики
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Липчанка
5 минут назад
Лучше бы трубами Липецка занялся, может быть и толк был, чем развлечениями заниматься. Зарплату остальным замам урежут?
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Общество
11 минут назад
Вот и всех так назыааемых глав сель советов поменять на на этих кто с С.В.О.
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65+
12 минут назад
Очень надеюсь что это будущий губернатор области ! Удачи и успехов в работе , с приходом таких людей произойдут изменения к лучшему . Надо изменить воспитание нового поколения с детсада и школы чтобы страна стало сплоченной и патриотичной .
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ПЕНСИОНЕР
12 минут назад
Ни кто не забыт, ни что не забыто! СССР одержал ПОБЕДУ над фашизмом после разгрома немецких войск в Сталинградской битве и на Курской дуге. С укрепления военно-патриотического воспитания молодежи нужно восстановить связь поколений для повышения эффективности реализации молодежной политики.
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Это хорошо
13 минут назад
Только может 6 заместителей жирно!
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Паша
14 минут назад
СВОи люди нужны везде.Молодец.Теперь надо наводить порядок в этом городе.Всех чинуш привлечь к ответственности за развал страны.
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