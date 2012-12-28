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1084
39 минут назад
8

В Каменном логу погиб 14-летний мальчик

Он сорвался со склона.

Сегодня вечером со склона Каменного лога в Липецке сорвался и погиб 14-летний мальчик. 

«Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в мэрии.

По данным GOROD48, трагедия произошла на улице Терешковой. Сейчас тело мальчика достают спасатели.

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Комментарии (8)

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Сначала новые
Игорь
2 минуты назад
Написанной со склона а не с моста
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Виталий
5 минут назад
Жалко ребенка, но у каждого своя судьба и смерть никто чужой смертью не умрет, никто дольше чем отмерено судьбой не проживет. Винить некого, терпения и духа родителям.
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1
7 минут назад
Юноша, а не мальчик
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777
10 минут назад
Много раз писал на сайте, что на этом мосту нужны сетки, которые уменьшат количество суицидов и убийств в этом психологически ужасном месте города
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Эксперт
18 минут назад
Я думаю просто так он не сорвался бы были какие то серьезные причины.
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Анне
25 минут назад
Тебе надо, ты и засыпай.
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Анна
28 минут назад
Когда же вы его засыпете наконец? То укрепляете, то облагораживаете и все равно он похож на овраг с вонючим ручейком по дну. В нем только фильмы ужасов снимать и нормальные люди там не ходят.
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Эксперт
16 минут назад
Там забор на этом мосту не соответствует требованиям безопасности он слишком низкий любой пьяница туда упадет с порывом ветра.
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