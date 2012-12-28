В Каменном логу погиб 14-летний мальчик

Он сорвался со склона.



Сегодня вечером со склона Каменного лога в Липецке сорвался и погиб 14-летний мальчик.«Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в мэрии.По данным GOROD48, трагедия произошла на улице Терешковой. Сейчас тело мальчика достают спасатели.