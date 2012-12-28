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Происшествия
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39 минут назад
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В Каменном логу погиб 14-летний мальчик
Он сорвался со склона.
«Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в мэрии.
По данным GOROD48, трагедия произошла на улице Терешковой. Сейчас тело мальчика достают спасатели.
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