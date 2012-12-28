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сегодня, 10:30
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Внешние водопроводные сети в «Елецком» — контрафакт!

Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщил представитель «РВК-Липецк».

На заседании комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию и.о. председателя городского департамента ЖКХ Алексей Жидков рассказал о ситуации с бесхозяйными коммунальными сетями.

В прошлом году в списке департамента было 3 613 бесхозных участков сетей. Большая часть из них — водопроводы (1 921 объект), канализация — (774) и теплосети (407). Зачастую такие сети были построены застройщиками и не переданы на баланс муниципалитета. Задача мэрии — инвентаризировать их, взять на учет и передать в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям. Но делается все крайне медленно. Так, в прошлом году на это из городского бюджета было выделено 4 млн рублей, что позволило взять на баланс 240 ничейных сетей. В этом году на паспортизацию 150 сетей выделена такая же сумма.

— Почему так? — задал вопрос первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

По тому же, почему у нас на все растут цены! «Таковы коммерческие предложения по рынку», — сказал Алексей Жидков. И добавил, что обычно в ходе торгов находится подрядчик, который сбивает цену. Например, в прошлом году исполнитель работ сбил начальную цену контракта с 4 миллионов до 1,6 миллиона. Сэкономленные средства будут потрачены на продолжение паспортизации бесхозных сетей.

Депутат Алексей Харин вновь поинтересовался, по какой причине до сих пор не исполнен наказ избирателей его округа на ремонт просевшего тротуара в начале улицы Свиридова? Там, напомним, во время начала ремонта забил фонтан — строители повредили водопровод, оказавшийся ничейным. Компания «РВК-Липецк» в прошлом году отказалась ремонтировать его за свой счет.

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Но позже, как сообщил депутатам директор по производству «РВК-Липецк» Олег Бесполденов, выяснилось, что этот участок сети был временным тупиковым водопроводом. Возможно, застройщик микрорайона использовал его для работы растворного узла. Поэтому «РВК» просто заглушило трубу и теперь ничто не мешает отремонтировать тротуар.

Этот анекдотичный случай еще раз показал, как сложно все в городской коммуналке. Например, Алексей Жидков сообщил, что конкурсный управляющий обанкроченного ООО «Монтажлюкс», которое владеет частью водопроводных и канализационных сетей «Европейского», не выходит на связь с департаментом ЖКХ. Бесхозяйными остались и другие сети застройщика микрорайона, обанкротившейся компании «Эксстроймаш».

— Случись что, огромный микрорайон останется без воды! — резюмировал Алексей Харин.

— Мы сами под себя заложили мину замедленного действия. Мы не знаем о состоянии сетей и в других новых микрорайонах. В том же «Елецком», например, — добавил его коллега Александр Кофанов.

Приглашенный на заседание комиссии один из руководителей компании «РВК-Липецк» Олег Бесполденов заявил, что водопровод в «Елецком» построен не по ГОСТу. Более того, при ликвидации порывов на сетях специалисты горводоканала пришли к выводу о том, что пластиковые трубы основного кольцевого водопровода в «Елецком» — контрафакт! Фрагменты порванной трубы, на которых есть маркировка, переданы в специализированную лабораторию для получения экспертного заключения.

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— Думаю, такая же ситуация с водопроводом в другом микрорайоне, «Университетском», — добавил Олег Бесполденов.

Он же сообщил, что, возможно, такие водопроводы, сделанные не по ГОСТу, нужно будет перекладывать заново. А это — сумасшедшие деньги! С застройщика, Липецкой ипотечной корпорации, возводившей сети в «Елецком» и «Университетском», уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его гендиректор сидит в тюрьме.

— Мы столкнулись с последствиями комплексной застройки микрорайонов их официальными застройщиками. Необходимо было, чтобы сети строили специализированные организации, — заметил член Общественной палаты Липецка Евгений Лисаконов.

Мудрое замечание. Но что мешало Лисаконову, который в 2015-2017 годах возглавлял департамент ЖКХ мэрии, не допустить того, что случилось?

Напомним, что GOROD48 ранее рассказывал о том, что мэрия принимает от таких застройщиков сети и энергообъекты порой вовсе без документов! Представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков в марте заявил в горсовете, что такая практика для города — повсеместная. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях в новых жилых массивах — «Европейском», «Победе», «Звездном». По словам Вячеслава Горчакова, везде одна и та же проблема — застройщики строят сети на тяп-ляп.
авария на сетях
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Комментарии (16)

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Как гость
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Виктор
10 минут назад
Бардак в городе от не компетенции городской власти
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Не я
14 минут назад
Фильм Дурак смотрели ? Это про нас. Но не сегодня - сегодня за куличиками все побежали - и терпилы-ипотечники и те, кто их кинул
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Гость
18 минут назад
Кругом одни карупсиионеры.
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Такса глубоководная.
26 минут назад
Будто то бы и не знали.
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Посторонний ,
27 минут назад
одними посадками вопросы уже не решить ! Нужно переделывать ,а денег нет ! Значит надо менять систему и гнать отовсюду ,,эффективных ,, собственников и государству брать все в свои руки ! Или наверху этого еще не видят !
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Возлюби ближнего..
37 минут назад
Такое наверное везде.Экономия.Закупают дёшево,остальное в карман....Даже в госучреждениях,где от качества оборудования,может зависеть жизнь человека....Это страшно и это везде.
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Игорь Михайлович
46 минут назад
В прежние годы ты не мог сдать объект не передав все сети на баланс ресурсоснабжающих организаций, сначала сдаешь, при чем гарантируешь пять лет оплачивать их обслуживания, передаешь бесплатно сети на баланс и уже потом идешь с подписанными документами к Кузнецову В.И. подаешь заявление на ввод.
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политэкономикс
47 минут назад
Схема бизьнеса проста: обобществление расходов/убытков и приватизация прибыли.
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Партработник
56 минут назад
Кто принимал сети сидит и задаёт вопросы. А должен сидеть.
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Секретарь
сегодня, 10:45
по протестной работе уже собирается в пикет по ситуации в Елецком
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