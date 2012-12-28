Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
Происшествия
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16 минут назад
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10-летнюю девочку на самокате сбили на Липовской
Ребёнка направили в медучреждение.
— По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Рио» допустила наезд на 10-летнюю девочку, которая двигалась на самокате по пешеходному переходу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Ребёнка направили в медучреждение.
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