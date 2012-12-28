10-летнюю девочку на самокате сбили на Липовской

Ребёнка направили в медучреждение.

Сегодня днём в Липецке на перекрёстке улиц Липовской и Семашко сбили девочку на самокате.— По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Рио» допустила наезд на 10-летнюю девочку, которая двигалась на самокате по пешеходному переходу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Ребёнка направили в медучреждение.