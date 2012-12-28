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Происшествия
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15 минут назад
Машины на Юных Натуралистов могли подожечь: возбуждено уголовное дело
Повреждены «Фольксваген Пассат», «Форд Фокус» и «Шкода».
— Отделом полиции №3 возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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