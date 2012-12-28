Машины на Юных Натуралистов могли подожечь: возбуждено уголовное дело

Повреждены «Фольксваген Пассат», «Форд Фокус» и «Шкода».

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Сегодня в час ночи на улице Юных Натуралистов, 9 сгорели два автомобиля: «Фольксваген Пассат» 37-летнего мужчины и «Форд Фокус» 27-летнего липчанина. Также от загоревшихся двух машин повреждения получил рядом стоящий автомобиль «Шкода» 41-летнего владельца. Подозревают поджог.— Отделом полиции №3 возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.