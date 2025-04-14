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Происшествия
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37 минут назад
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60-летний липчанин чуть не утонул в пятиметровой раскопке в день своего юбилея
Его спасли медики скорой и случайный прохожий.
Как рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, липчанин шел со своего юбилея и в темноте не заметил раскопки — ограждения со стороны тротуара не было.
Мужчине при падении удалось ухватится за сетку. Наполовину в воде, он провисел 40 минут. Но ему повезло: крики о помощи услышал проходивший мимо парень. Он и вызвал «скорую».
Бригада была недалеко и приехала очень быстро. Но когда медики попытались вытащить мужчину, у него свело судорогой руки, он отцепился от сетки и начал тонуть.
Тонущего всё же смогли достать из ямы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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