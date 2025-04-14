60-летний липчанин чуть не утонул в пятиметровой раскопке в день своего юбилея

Его спасли медики скорой и случайный прохожий.

Накануне вечером 60-летний мужчина чуть не утонул в залитой водой вперемежку с цементом и мусором пятиметровой яме рядом с остановкой «Улица Шкатова».Как рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, липчанин шел со своего юбилея и в темноте не заметил раскопки — ограждения со стороны тротуара не было.Мужчине при падении удалось ухватится за сетку. Наполовину в воде, он провисел 40 минут. Но ему повезло: крики о помощи услышал проходивший мимо парень. Он и вызвал «скорую».Бригада была недалеко и приехала очень быстро. Но когда медики попытались вытащить мужчину, у него свело судорогой руки, он отцепился от сетки и начал тонуть.Тонущего всё же смогли достать из ямы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.