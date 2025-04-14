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37 минут назад
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60-летний липчанин чуть не утонул в пятиметровой раскопке в день своего юбилея

Его спасли медики скорой и случайный прохожий.

Накануне вечером 60-летний мужчина чуть не утонул в залитой водой вперемежку с цементом и мусором пятиметровой яме рядом с остановкой «Улица Шкатова».

Как рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, липчанин шел со своего юбилея и в темноте не заметил раскопки — ограждения со стороны тротуара не было.

Мужчине при падении удалось ухватится за сетку. Наполовину в воде, он провисел 40 минут. Но ему повезло: крики о помощи услышал проходивший мимо парень. Он и вызвал «скорую».

Бригада была недалеко и приехала очень быстро. Но когда медики попытались вытащить мужчину, у него свело судорогой руки, он отцепился от сетки и начал тонуть.

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Тонущего всё же смогли достать из ямы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
медицина
ЖКХ
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Горожанка
2 минуты назад
Какой бардак на этих стройках! Могли и дети в яму упасть,5 метров, ужас!
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KLW
3 минуты назад
Ограждения ставить над!!!
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Выводу
4 минуты назад
От тюрьмы и от сумы не зарекайтесь
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Раскопкам
5 минут назад
Конца и края не видно,а люди страдают,когда это будет наказуемо? Хорошо парень оказался порядочным не оставил в беде.Опять Липецк впереди всей Планеты?
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Вывод
11 минут назад
Пить надо меньше.
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