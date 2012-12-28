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Происшествия
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сегодня, 13:09
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Во время желтого уровня тревоги «Европейский» проснулся от мощной канонады
Оказалось, что в районе запускали салют.
«Жители проснулись от грохота взрывов, а позже прочитали о тревоге в телеграм. Весельчаков записала камера наружного видеонаблюдения. Надеемся, что полиция примет меры», — возмущаются «европейцы».
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверят эту информацию на наличие противоправных действий.
Стоит добавить, что это не первый случай запуска фейерверков при том, что в мае 2023 года областной оперштаб запретил их запуск. Например, почти месяц назад салют запускали улице Неделина.
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