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сегодня, 13:09
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Во время желтого уровня тревоги «Европейский» проснулся от мощной канонады

Оказалось, что в районе запускали салют.

В четыре утра жителей района «Европейский» в Липпцке разбудили звуки разрывов. Оказалось, что кто-то запустил салют. При этом с часа ночи на все территории области действовал желтый уровень опасности.

«Жители проснулись от грохота взрывов, а позже прочитали о тревоге в телеграм. Весельчаков записала камера наружного видеонаблюдения. Надеемся, что полиция примет меры», — возмущаются «европейцы».

В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверят эту информацию на наличие противоправных действий.

Стоит добавить, что это не первый случай запуска фейерверков при том, что в мае 2023 года областной оперштаб запретил их запуск. Например, почти месяц назад салют запускали улице Неделина.
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
29 минут назад
Деревенщина, развлекается
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опер
39 минут назад
Никто ничего проверять не будет . да и кто у нас следит за исполнением законов ?
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Агата
48 минут назад
Дуракам закон не писан.
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51 минуту назад
Чудный город - Липпцк!
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Ёжик
56 минут назад
Это лазутчики подавали сигнал куда направлять беспилотники !
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Гость
33 минуты назад
Да нафиг вы там никому не нужны, даже липчанам
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Ю
сегодня, 13:20
У дебилов весной обострение наступает
Ответить
Липчанин
сегодня, 13:19
Пьянь дырявая опять развлекалась
Ответить
???
сегодня, 13:17
Может тоже варенье на балконе взорвалось как на Интернациональной ?
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Неделя 48
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