Пожарная каланча и вездеходы

Очередной выпуск проекта «Что там внутри?» мы записали в двух пожарных частях Липецкой области: самой старой и самой молодой.

Первую построили в Ельце еще в XIX веке купцы — братья Валуйские, а потом переделали их сыновья. Сейчас пожарное депо Валуйских — одна из достопримечательностей города, особенно самая выдающаяся ее часть — каланча. В нем артефакты 150-летней давности, кольца, к которым привязывали лошадей, соседствуют с современными пожарными машинами.А самая молодая пожарная часть области находится на окраине Липецка. На машинах из ее парка, можно, в принципе, проехать везде.