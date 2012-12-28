В Липецкой области вводится режим повышенной готовности

Таким образом, ведется подготовка к празднованию Первомая и Дня Победы.

Губернатор Игорь Артамонов подписал указ «О введении режима повышенной готовности в период празднования Праздника Весны и Труда и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».Особый режим на территории Липецкой области вводится с 1 по 11 мая. Ответственным за организацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории региона определен первый заместитель губернатора Александр Рябченко. Областным министрам — здравоохранения Анне Марковой и лесного хозяйства Ирине Домнышевой — требуется привести в готовность подведомственные учреждения.