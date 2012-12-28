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50 минут назад
3

В Липецкой области вводится режим повышенной готовности

Таким образом, ведется подготовка к празднованию Первомая и Дня Победы.

Губернатор Игорь Артамонов подписал указ «О введении режима повышенной готовности в период празднования Праздника Весны и Труда и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Особый режим на территории Липецкой области вводится с 1 по 11 мая. Ответственным за организацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории региона определен первый заместитель губернатора Александр Рябченко. Областным министрам — здравоохранения Анне Марковой и лесного хозяйства Ирине Домнышевой — требуется привести в готовность подведомственные учреждения.
режим повышенной готовности
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ничего непонял!
2 минуты назад
Готовность к чему? К празднику? Так у нас люди завсегда отдохнуть любять! Или чегось недоговариваете?
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Гойя
13 минут назад
Вот те на , а хочется просто , как бывало выехать на природу к реке , шашлычок под коньячок, рыбку половить ....
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й
17 минут назад
А к чему готовиться? Трубы не порвёт, отопление всё.
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