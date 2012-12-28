Общество
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50 минут назад
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В Липецкой области вводится режим повышенной готовности
Таким образом, ведется подготовка к празднованию Первомая и Дня Победы.
Особый режим на территории Липецкой области вводится с 1 по 11 мая. Ответственным за организацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории региона определен первый заместитель губернатора Александр Рябченко. Областным министрам — здравоохранения Анне Марковой и лесного хозяйства Ирине Домнышевой — требуется привести в готовность подведомственные учреждения.
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