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сегодня, 18:17
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«Бессмертный полк» пройдет в очном формате

После трехлетнего перерыва область возвращается к традиционному майскому шествию.

9 мая по улицам городов и сел Липецкой области снова пойдёт «Бессмертный полк». Такое решение, как сообщил губернатор Игорь Артамонов, принял региональный оперштаб.

«С коллегами из силовых структур обсудили вопросы взаимодействия при проведении акции. Обеспечим широкий комплекс усиленных мер безопасности, чтобы каждый мог почтить память героев, без которых нас бы не было», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, что шествие «Бессмертного полка» не проводилось в области с 2022 года. Три года назад «Бессмертный полка» собрал в Липецке 70 тысяч человек.
«Бессмертный полк»
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Комментарии (3)

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Пессимист
26 минут назад
Ошибаетесь, не после трехлетнего перерыва. Последнее шествие было в 2019 году, потом Ковид, потом СВО и т.д.
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Эксперт
21 минуту назад
Это вы ошибаетесь в 2022 году было шествие но только для тех кто был в масках.
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Ольга
сегодня, 18:28
Спасибо за такое решение!
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