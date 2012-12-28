Общество
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сегодня, 18:17
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«Бессмертный полк» пройдет в очном формате
После трехлетнего перерыва область возвращается к традиционному майскому шествию.
«С коллегами из силовых структур обсудили вопросы взаимодействия при проведении акции. Обеспечим широкий комплекс усиленных мер безопасности, чтобы каждый мог почтить память героев, без которых нас бы не было», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, что шествие «Бессмертного полка» не проводилось в области с 2022 года. Три года назад «Бессмертный полка» собрал в Липецке 70 тысяч человек.
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