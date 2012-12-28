Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Происшествия
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15 минут назад
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Огромный лось застрял в заборе на улице Юношеской
Охотоведы ждут ветеринара, чтобы усыпить животное на время спасательной операции.
Вероятно животное пыталось через забор перепрыгнуть, но зацепилось копытом.
На месте уже находятся охотоведы управления по охране, использованию объектов животного мира. Они ждут ветеринаров, которые усыпят лося с помощью специальных дротиков на время спасательной операции.
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