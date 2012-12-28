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15 минут назад
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Огромный лось застрял в заборе на улице Юношеской

Охотоведы ждут ветеринара, чтобы усыпить животное на время спасательной операции.

Сегодня утром в промзоне Сырского Рудника на улице Юношеской,50 огромный лось застрял ногой в заборе. 

Вероятно животное пыталось через забор перепрыгнуть, но зацепилось копытом. 

На месте уже находятся охотоведы управления по охране, использованию объектов животного мира. Они ждут ветеринаров, которые усыпят лося с помощью специальных дротиков на время спасательной операции.
дикие животные
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Комментарии (2)

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Nika
2 минуты назад
Бедненький, как же он попал в городскую зону.
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Волонтер
5 минут назад
Как жалко. Спасите его.
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