Аномальная жара ожидается в Липецкой области с 17 по 21 мая

Температура воздуха превысит климатическую норму.

По данным Липецкого гидрометцентра, в период с 17 по 21 мая на территории региона прогнозируется опасное метеорологическое явление – аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7–8 градусов, днём столбики термометров достигнут отметок +30…+32°C.Главное управление МЧС России по Липецкой области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности в условиях сильной жары:по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы дня (с 12 до 16 часов), ни в коем случае не оставлять детей и домашних животных в припаркованных автомобилях, не хранить в салоне машины зажигалки, газовые баллончики и другие аэрозоли, при нахождении на открытом воздухе обязательно надевать головной убор и носить светлую дышащую одежду, пить больше воды (не менее 1,5–2 литров в сутки), избегая сладких газированных напитков и алкоголя, не оставлять в автомобиле электронные устройства – телефоны, навигаторы, планшеты – под прямыми солнечными лучами.Особое внимание МЧС просит уделить пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.