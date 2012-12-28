Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень не отменен: над Липецкой областью зафиксированы сбития беспилотников
Происшествия
Директор стройфирмы подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей
Происшествия
Госинспекция труда завершила расследование происшествия на заводе «Моторинвест»
Происшествия
Пожар в квартире на проспекте Победы тушил 21 человек: спасли кота
Происшествия
Дети от первого брака погибшего на СВО остались без страховой выплаты
Общество
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде
Общество
Претензий к банкам стало больше
Экономика
Липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и потратил с неё больше 15 000 рублей
Происшествия
Читать все
Липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и потратил с неё больше 15 000 рублей
Происшествия
Выходные в Липецке: «Ночь в музее», гастроли, много кино и наступление жары
Общество
Дети от первого брака погибшего на СВО остались без страховой выплаты
Общество
Вышел из спецприемника и тут же сел за руль пьяным
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде
Общество
Аномальная жара ожидается в Липецкой области с 17 по 21 мая
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Красный уровень не отменен: над Липецкой областью зафиксированы сбития беспилотников
Происшествия
Читать все
Общество
265
сегодня, 13:00
3

Аномальная жара ожидается в Липецкой области с 17 по 21 мая

Температура воздуха превысит климатическую норму.

По данным Липецкого гидрометцентра, в период с 17 по 21 мая на территории региона прогнозируется опасное метеорологическое явление – аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7–8 градусов, днём столбики термометров достигнут отметок +30…+32°C.

Главное управление МЧС России по Липецкой области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности в условиях сильной жары:
по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы дня (с 12 до 16 часов), ни в коем случае не оставлять детей и домашних животных в припаркованных автомобилях, не хранить в салоне машины зажигалки, газовые баллончики и другие аэрозоли, при нахождении на открытом воздухе обязательно надевать головной убор и носить светлую дышащую одежду, пить больше воды (не менее 1,5–2 литров в сутки), избегая сладких газированных напитков и алкоголя, не оставлять в автомобиле электронные устройства – телефоны, навигаторы, планшеты – под прямыми солнечными лучами.

Особое внимание МЧС просит уделить пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
жара
1
1
0
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
3 минуты назад
Хоть бы дождь лил дня полтора !
Ответить
Погода
9 минут назад
Вам не угодишь!
Ответить
Гд
40 минут назад
Плохо, что жара. Лучше морозы!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить