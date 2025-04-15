Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Происшествия
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сегодня, 09:11
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«Ауди» на Стаханова могли поджечь
Причину пожара устанавливают эксперты МЧС.
Причину пожара устанавливают эксперты МЧС.
Машину могли и поджечь. Как видно по фотографиям, водитель так припарковал «Ауди», что полностью перегородил пешеходную дорожку. И ему могли отомстить.
Примечательно, что «Ауди» сгорела рядом с незаконной парковкой, давным-давно существующей во дворе 34-го дома. О ней GOROD48 рассказывал в ноябре прошлого года.
Напомним, участок под парковкой на публичной кадастровой карте указан как неразмежованная территория, то есть по факту это муниципальная земля. Но на ней вот уже десяток лет находится платная парковка.
— 2 200 рублей в месяц, — о такой плате за парковку GOROD48 рассказали ее клиенты.
На прошлой неделе парковку сторожил охранник в «буханке» явно не на ходу, на этой — уже в разбитых «Жигулях». Спокойствие охраннику добавляет лохматый пес, сидящий на цепи в будке и хрипло лающий на всякого незнакомца.
В УК «Чистый город» (ранее УК «Октябрьская») говорят, что земельный участок во дворе дома №34 по улице Стаханова вот уже лет десять как неформально принадлежит какому-то бывшему силовику, организовавшему платную парковку. В «управляшке» добавляют, что участок между домами №№28, 30а и 34 мэрия ранее зарезервировала под обычную парковку для жителей микрорайона.
Между тем почти во всех районов Липецка парковочные места нужны как воздух: водители оставляют машины, где могут, а департамент развития территории штрафует их за парковки на газонах, детских площадках, у мусорных баков или между деревьев. Ранее мэрия сообщала, что глава города Роман Ченцов поручил вице-мэру Светлане Сурмий нанести на карту все места, которые можно использовать под парковки, чтобы в последующем обустроить их, отсыпать щебнем или заасфальтировать. Интересно, попадет ли в этот список неофициальная парковка у 34-го дома.
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