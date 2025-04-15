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сегодня, 09:11
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«Ауди» на Стаханова могли поджечь

Причину пожара устанавливают эксперты МЧС.

Сегодня ночью на внутриквартальном проезде между домами №28 и №34 по улице Стаханова загорелась «Ауди-80». Пожарные погасили пламя, но оно успело уничтожить моторный отсек и часть салона автомобиля.

Причину пожара устанавливают эксперты МЧС.

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Машину могли и поджечь. Как видно по фотографиям, водитель так припарковал «Ауди», что полностью перегородил пешеходную дорожку. И ему могли отомстить.

Примечательно, что «Ауди» сгорела рядом с незаконной парковкой, давным-давно существующей во дворе 34-го дома. О ней GOROD48 рассказывал в ноябре прошлого года.

Напомним, участок под парковкой на публичной кадастровой карте указан как неразмежованная территория, то есть по факту это муниципальная земля. Но на ней вот уже десяток лет находится платная парковка.

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— 2 200 рублей в месяц, — о такой плате за парковку GOROD48 рассказали ее клиенты.

На прошлой неделе парковку сторожил охранник в «буханке» явно не на ходу, на этой — уже в разбитых «Жигулях». Спокойствие охраннику добавляет лохматый пес, сидящий на цепи в будке и хрипло лающий на всякого незнакомца.

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В УК «Чистый город» (ранее УК «Октябрьская») говорят, что земельный участок во дворе дома №34 по улице Стаханова вот уже лет десять как неформально принадлежит какому-то бывшему силовику, организовавшему платную парковку. В «управляшке» добавляют, что участок между домами №№28, 30а и 34 мэрия ранее зарезервировала под обычную парковку для жителей микрорайона.

Между тем почти во всех районов Липецка парковочные места нужны как воздух: водители оставляют машины, где могут, а департамент развития территории штрафует их за парковки на газонах, детских площадках, у мусорных баков или между деревьев. Ранее мэрия сообщала, что глава города Роман Ченцов поручил вице-мэру Светлане Сурмий нанести на карту все места, которые можно использовать под парковки, чтобы в последующем обустроить их, отсыпать щебнем или заасфальтировать. Интересно, попадет ли в этот список неофициальная парковка у 34-го дома.
пожар
поджог
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Лиза
3 минуты назад
А нечего было парковаться на пешеходной дорожке!
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Вангую
10 минут назад
Потом правда выяснится , что это не бывший силовик , а настоящий слабовик. Можно даже засечь время .
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коля
11 минут назад
кино снимать можно арт хаус .урбанистическая стоянка 25 века.вместо охранника собака.постапокалипсис.в реальности.Кибер панк 2077.просто отдыхает.)))
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ЛТЗ
26 минут назад
Это не фитнес центры закрывать, сюда похоже сунуться жим-жим!
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Мнение
31 минуту назад
Если бывший силовик, надо Москву подключать, из местных туда никто не полезет. Себе дороже будет.
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1111
46 минут назад
А вот гараж с кондиционером реально напрягает. В жилом район и никто не знает что там.
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1111
47 минут назад
Ну закроут платную, будет бесплатная, но мест то парковочныз не увеличится. Я не могу понять чем эта парковка помешала. Она забита полностью, свободных мест нет. Ну делают из неё бесплатную и будут колеса колоть друг другу и жечь машины, за то что место заняли, сейчас хоть все организовано и цевильно
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Главное аттракционы
57 минут назад
Ну и бардак в Липецке. В любом месте , в любом дворе , в любом уголке города . Мрак.
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Господа !
сегодня, 09:24
А если обратится к депутату по поводу данной неофициальной платной парковки , депутат ответит , а я что , я просто депутат , ничего не знаю , ничего не понимаю.Депутат там Выжанов.
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Интересно
сегодня, 09:21
Департамент развития территории , чем занят ? Металлический гараж с кондиционером ???? Неплохо, неплохо .Гараж законно там у установлен ? Есть информация ?
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